Tietoomme on tullut, että hammaslääketieteen opetusta suunnitellaan siirrettäväksi Dentaliasta pois hajauttaen muualle kampusalueelle. Turun hammaslääkäriseuran hallitus pitää suunnitelmaa tyrmistyttävänä. Vastustamme jyrkästi hammaslääketieteen opetuksen siirtoa pois Dentalialta ja olemme syvästi huolissamme opetuksen yhtenäisyydestä ja sen tasosta, mikäli tämä hajautussuunnitelma toteutuu.

Dentalian nykyisen, jo ikoniseksi muodostuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jorma Järvi nimenomaan hammaslääketiedettä varten. Vuosien saatossa rakennuksen muoto ja tilat ovat mahdollistaneet muun muassa professori Arje Scheinin johdolla sen, että Turussa hammaslääketieteen opetus- ja hoitoajattelu on voinut kehittyä kokonaisvaltaiseksi ja potilaslähtöiseksi.

Tänä päivänä Dentalia on moniammatillinen osaamiskeskittymä, jossa kohtaavat saman katon alla hammaslääketieteen prekliinisen ja kliinisen vaiheen opiskelijat, ammattikorkeakoulun hammasteknikko-opiskelijat sekä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin opetushammashoitolan henkilökunta.

Dentalia tunnetaan myös aktiivisen ja kansainvälisesti erittäin arvostetun hammaslääketieteen tutkimustyön keskuksena, jossa on laaja-alaista erikoishammaslääkäritasoista kliinistä ja teknologista osaamista.

Hammaslääketieteen opetuksen säilyttäminen Dentalialla on tärkeää hammaslääketieteen opiskelijoiden ammatti-identiteetin muodostumisen sekä koko hammaslääketieteen alan eheyden kannalta. Tämän lisäksi yli 100 vuotta vanhan Turun hammaslääkäriseura ry:n toimisto sijaitsee Dentalialla.

Dentalian peruskorjaus- ja muutostöitä on suunniteltu pitkään ja huolella huomioiden Turun yliopiston pitkät perinteet ja laitoksen pyöreän osan asema suojelukohteena.

Turun yliopiston hallituksen siunauksella ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Turun kaupungin (hyvinvointialueen), AMK:n, museoviraston ja arkkitehtitoimisto Sigge Oy:n kanssa on jo yli kaksi vuotta suunniteltu rakennuksen peruskorjaus- ja muutostöitä. Tämän suunnitelman pohjana on ollut nimenomaan se, että hammaslääketieteen opetus- ja tutkimus on haluttu säilyttää ja keskittää Dentalialle. Viittaahan rakennuksen nimikin, Dentalia jo hammaslääketieteeseen.

Turun hammaslääkäriseuran ja hammaslääketieteen laitoksen yhteistyö koulutuksen osalta on perinteisesti aina ollut tiivistä ja laajaa. Hammaslääkäriseura on myös tukenut Turun hammaslääketieteen kandidaattiseuraa monin tavoin vuosien varrella.

Turun hammaslääketieteen johto sekä hammaslääketieteen opiskelijat vastustavat vahvasti esitettyä opetuksen hajauttamista Dentalialta.

Turun hammaslääkäriseura esittää syvän huolensa ja vetoaa Turun yliopiston rehtoriin sekä hallitukseen jatkaa yli kaksi vuotta sitten aloitettua Dentalian korjaus- ja muutoshanketta nimenomaan suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen osaamiskeskittymäksi.

Turun Hammaslääkäriseuran hallituksen puolesta,

Irina Asukas

puheenjohtaja