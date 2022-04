Mikael Miikkola: Suuret sanat eivät suuta halkaise ja paljon kestää paperikin

Välirauhan aikana pikku Liisa laati kotiaineen otsikosta "Neuvostoliitto ja Suomi". Siinä hän kirjoitti, että "Neuvostoliitto on valtava. Mutta siitä kummallinen, että siellä on vain yksi nainen ja sen nimi on Rauha. Ja Paasikivi käy usein sitä hieromassa."

Venäläisten kanssa neuvottelu on taitolaji. Isoisäni rovasti Mikael Mihailov-Miikkola oli sotiemme jälkeen ensimmäisessä kirkollisessa delegaatiossa, joka oli kutsuttu Moskovan patriarkaattiin neuvottelemaan. Myöhemmin hän opetti minulle, että "venäläisiin pitää suhtautua kuin vihaiseen koiraan, joka ei saa huomata, että sitä pelätään."

Helmut Kohlin kerrotaan todenneen, että "venäläisille ei saa antaa myönnytyksiä liian nopeasti. Ei edes vihjata. Ja jos, niin loppuvaiheessa. Venäläisille on suotava mahdollisuus pelastaa kasvonsa. Tuntea voittavansa, mikä on heille äärimmäisen tärkeää."

Kokenut idän diplomaattimme Jorma Vanamo opetti noviiseilleen: "Jokainen asema, pienikin, jonka luovutatte, on menetetty lopullisesti."

Angela Merkel oli diplomatiassaan pragmaattinen. Hän ei koskaan loukannut ketään. Kansainvälisessä politiikassakin mustelmat paranevat, mutta henkiset haavat muhivat.

Jo maamoni opetti, että olipa naapuri millainen tahansa, häntä on kunnioitettava. Joskus viiteryhmän kunnia on niin dominoiva, että sitä puolustetaan valheilla. Mutta ristiriitojen ja konfliktien jälkeen on kyettävä istuutumaan samaan pöytään "terroristien", "diktaattorien" ja muiden pahiksien kanssa. Siksi neuvotteluhuoneesta poistuttaessa on ovi aina jätettävä raolleen.

Venäjällä on luoteiskulmassaan kaksi sähköpiikkilankaa: Suomen Nato-jäsenyys sekä osallistuminen lännen ohjuspuolustukseen.

Blokkien nokittelu ei ole Suomen etujen mukaista. Se saattaisi ajaa meidät eteen työnnetyksi tukialueeksi.

Uhkailu on palannut Venäjän politiikkaan. Olemme jo kokeneet, että ydinase on sille poliittinen ase. Silti Venäjälle ei tule kääntää selkää. Venäjän johtajilla tulee olla meihin uskottavat puhevälit: Me emme ole toimissamme ennakoimaton. Meitä ei tarvitse uhkailla.

Suomen turvallisuus ja asema eivät saa olla yksinomaan aseiden varassa. Suomi ei menesty tulevaisuuden kähinöissä vain omin avuin ja omilla ehdoillamme. Tarvitsemme uskottavan eurooppalaisen haarniskan, jonka vain EU voi meille tarjota.

On viisasta olla tekemättä mistään arvovaltakysymystä, toimia impulsiivisesti tai reagoida välittömästi.

Keep it calm and carry on! Pää kylmänä!

Jos ajattelet tyhmiä, niin älä puhu. Jos ajattelet ja puhut, niin älä kirjoita, jos ajattelet, puhut ja kirjoitat, niin älä allekirjoita. Jos ajattelet, puhut, kirjoitat ja allekirjoitat, niin saat vastata teoistasi! Viisasta!

Kirjoittaja on turkulainen kaupunginvaltuutettu (ps).