Turussa on vireillä asemakaavamuutos, joka mahdollistaisi Stålarminkatu 45:ssä sijaitsevan Konepaja Häkkinen Oy:n alueen muuttamisen pääosin asuinkäyttöön (TS 29.3.).

Sigge Arkkitehdit Oy on tehnyt kaksi lähes samanlaista maankäyttöluonnosta. Niissä on tummia, vankilamaisia rakennuksia sijoitettuna tiiviisti kahteen suunnikkaan muotoiseen asuinkortteliin ja alueen Aurajoen puoleisessa päädyssä 6–17-kerroksinen korkea asuin- ja liikerakennus.

Kyseessä on osa Turun teollisen historian ydinalueelle sijoittuvaa vanhaa Wärtsilää. Sen läheisyydessä Korppolaismäki ja linna vartioivat Aurajokisuuta, entisten telakoiden nosturit kurottavat taivaalle ja ankarista pommituksista selviytyneen Martinkirkon torni on upealla tavalla näkyvä maamerkki. Sekä vanhaa että sodan jälkeen rakennettua teollisuuden synnyttämää asuinrakentamista on laajalti.

Tällaiselle alueelle rakentaminen edellyttää laadukasta suunnittelua. Arvoalueen tulee olla suunnittelun lähtökohta, ei mahdollisimman suuren asukasmäärän tunkeminen entisen tehtaan kortteliin. Yhdyskuntarakenteen tiivistämistä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ei tule toteuttaa tuhoamalla kaupungin ominaispiirteitä.

Rakennettavan korttelin tulee olla vuoropuhelussa ympäristönsä kanssa. Tumma tiili ja kammottavan ruma, korkea terassitalo eivät sovi tällaiseen ympäristöön. Punatiili loisi yhtymäkohtia alueen teolliseen historiaan ja sopisi olemassa olevaan rakennuskantaan. Toinen mahdollisuus on valkoinen.

Suuret mäet ja mäkipuistot jäsentävät kaupunkikuvaa. Konepaja Häkkinen Oy:n alueelle tulee rakentaa niin, että Korppolaismäen maisemaa rytmittävä vaikutus säilyy; sitä saartavia korkeita rakennuksia ei tule rakentaa.

Asukasmääräksi on suunniteltu yli tuhat asukasta. Näin suuri asukasmäärä edellyttäisi muutamaa korkeaa rakennusta, mutta niiden sijoittaminen edes Stålarminkadun läheisyyteen saattaisi luoda liikaa olemassa olevan kanssa kilpailevan, kaupungin identiteettiä merkittävästi muuttavan elementin.

Perinteisillä maamerkeillä ­– linna, mäki, nosturit, Martinkirkko – ja niiden hierarkialla on ja tulee olla keskeinen asema kaupunkikuvan, kaupungin identiteetin luomisessa. Ainoa keino lienee asukasmäärätavoitteen runsas alentaminen.

Viime aikojen Turun tiivistämissuunnitelmat eivät ole olleet kovinkaan onnistuneita ja uusia tiiviitä, tummatiilisten rakennusten kohteita toteutetaan ilman puustoa. Nyt tällaista slummilähiötyyliä suunnitellaan arvoalueelle.

Kaavoitusohjelmassa 2022–2025 toteutus on sijoitettu kauden 2025 jälkeen. Aikataulutuksessa on huomioitava lähistöllä tapahtuva runsas rakentaminen ja sen entisestään isoja liikennemääriä lisäävä vaikutus. Pihlajaniemen rakentamisen ensimmäisen vaiheen, Lauttarannan sillan ja saarten toisen sillan tulisi olla valmiita, kun Konepaja Häkkinen Oy:n alueen rakentaminen aloitetaan.

Merja Murtonen

maisema-arkkitehti, FM