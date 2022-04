JHL:n, Jytyn ja Jukon yhteinen kaksipäiväinen lakko Turussa ja Oulussa on takana. Lakon piirissä oli monia, monia tuhansia työntekijöitä. Lakolla vauhditettiin neuvotteluja ja osoitettiin, että meissä on voimaa. Tätä ennen lakko toteutettiin jo Jyväskylä-Rovaniemi ja Tampere-Kuopio -kuntapareissa. Sote ry on lakkoillut myös.

Koko julkinen sektori perhepäivähoitajista opettajiin, välinehuoltajista sairaanhoitajiin, tekniset, hallinto- ja kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelujen henkilöstö jne. olivat lakossa. Miksi?

Siksi, että julkisen sektorin palkat ovat olleet jo vuosikausia kuopassa työn vaativuuteen nähden ja siksi, että siellä tarvitaan lisää käsipareja, jotta töissä olevat saavat inhimillisemmät työolot ja -ajat. Ja siksi, että julkisella sektorilla palkankorotukset ja palkkaohjelma kuuluvat kaikille!

Lakkoillessammekin olemme vastuullisia. Siellä, missä hengen, terveyden ja omaisuuden turvaamiseksi tarvittiin väkeä töissä, oltiin töissä. Ei täydellä määrällä, kuten työnantaja tuntui osassa paikoista vaativan, mutta riittävällä määrällä. Tarvittavan minimimäärän pystyivät kyllä alan ammattilaiset arvioimaan. Hehän tekevät töitään hyvin usein, jossain jopa liki jatkuvasti vajaalla miehityksellä. He kyllä tietävät, millä porukalla työnantaja töitä teettää – paremmin ehkä kuin työnantaja!

Kun normaalisti rivistä puuttuu työntekijöitä, työssä olevia pyydetään tekemään pidempää päivää, vaihtamaan vuoroa tai tulemaan vapaalta töihin. Jos ei saada tarpeeksi väkeä töihin, työnantaja toteaa vain, että yrittäkää nyt jaksaa! Eivät he silloin huuda julkisuuteen, että nyt vaarantuu henki ja terveys. Nyt pistetään kaikki lakon piikkiin, nekin peruuntuneet hoidot ja leikkaukset yms., jotka eivät lakosta johdu.

Toivottavasti neuvottelut nyt etenevät vähän paremmalla tahdilla ja työnantajapuolella olisi vähän isompi halu sopimuksen syntymiseen.

Mutta meillä on fiksu kansa. Kyllä he tämän tunnistavat ja ymmärtävät lakkoilumme syyt. Sitä kuvastaa tämä pieni tuokiokuva Turun lakon ajalta: Lähdimme kolmen naisen kulkueena kävellen JHL:n aluetoimistolta Tuomiokirkkotorille mielenilmaukseen 7.4. Kannoimme ”Palkalla on tultava toimeen” -kylttejä olalla. Saimme peukutuksia, kannustavia tervehdyksiä, rohkaisevia hymyjä, kättentaputuksia yms. ohi kulkevilta ja ajavilta ihan valtavasti! Jopa linja-auton ikkunoista meille vilkuteltiin. Tukea siis tuli!

Julkisen alan ammattilaiset tekevät tärkeää työtä. He hoitavat ja opettavat lapsiamme, huolehtivat vanhuksistamme ja sairaaloiden potilaista. He valmistavat näille ruokaa, siivoavat ja pitävät tilat, välineet ja rakennukset kunnossa. Heidän ansiostaan meillä on puhdasta vettä, toimivat liikuntapaikat, kirjastot ja kulttuuripalvelut jne.

Osa töistä on suoraan asiakkaalle näkyvää, osa on näkymätöntä, mutta jokainen työ vaatii omanlaistaan ammattitaitoa. Yksikään ammattikunta ei työtään voi menestyksellisesti hoitaa, jos ei koko palveluketju toimi ja hoida osuuttaan.

Lakkoilulla pyritään tekemään näkyväksi työn ja työntekijöiden arvo. Pyritään näyttämään, että heille kannattaa maksaa niin, että näitä ammattilaisia ylipäätään saadaan töihin jatkossakin. Haemme siis korjauksia palkkaan (palkkaohjelma) ja työoloihin (muun muassa lisäkäsiparit).

Maaret Laakso

aluepäällikkö, JHL