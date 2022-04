Alan asiantuntijoiden mukaan ihmislaji on suurista kädellisistä aktiivisin. Ihmiselimistö on evoluutiossa sopeutunut usean tunnin päivittäiseen aktiivisuuteen.

Pääosa päivittäisestä noin viiden tunnin liikkumisesta on ollut kevyttä liikkumista arkisissa askareissa. Sykettä nostavaa keskiraskasta tai raskasta liikuntaa on kertynyt yhdestä kahteen tuntiin päivässä.

Liikkumiseen tottunut elimistömme joutuu erilaisiin ongelmiin silloin, kun ylitämme tai jäämme selvästi alle tämän evolutiivisen aktiivisuustason. Aktiivisuustason alittamisen ongelmalista on masentavan pitkä, vähän liikkuvat ihmiset sairastuvat ja kuolevat nuorempina. Päivittäin aktiiviset ihmiset elävät terveinä pitempään.

Oman aktiivisuustason nostamisen voi tarvittaessa aloittaa seuraavista asioista:

Ole liikkeessä vähän väliä, joka päivä. Kukaan ei voi istua 8–10 tuntia tai enemmän joka päivä ja kuvitella selviänsä urakasta ilman vakavia ongelmia. Tällainen määrä istumista muokkaa kehoamme väistämättä terveydellemme vahingollisesti.

Yhtä tyhmää ja vastuutonta on kuvitella, että pari kolme treenikertaa viikossa mitä kuntoilumuotoa tai urheilulajia tahansa korjaisi tai taianomaisesti poistaisi istumisen aiheuttamat lukuisat ongelmat.

Päivittäinen liikkuminen tarkoittaa sitä, että liikutaan yksinkertaisesti enemmän pitkin päivää, pidetään istumiskierteen katkaisevia pieniä liikuntatuokioita vähän väliä. Arkipäivä on syytä suunnitella liikkumisen ympärille!

Istuminen on hyvä katkaista mielellään noin puolen tunnin välein kevyellä muutaman minuutin liikkumisella. Nämä pienet liikuntavälipalat voivat sisältää kävelyä, rentouttavaa venyttelyä, kevyttä, pumppaavaa lihastyötä sekä näiden luontevaa yhdistelyä.

Itselleen voi suunnitella muutamia valmiita liikuntavälipaloja ja nauttia niitä pitkin päivää. Suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon omat mieltymykset ja kehon tuntemukset. Ohjeita löytyy nykyisin runsaasti lehdistä, kirjoista ja netistä.

Lisää kävelyä.

Vähäinen kävely hyvin tuetuilla ja pehmustetuilla kengillä pääasiassa tasaisilla alustoilla saa aikaan alaraajaongelmia. Jalkaterien huono lihaskunto heijastuu koko alaraajan toimintaan, polviin, lantioon, pakaralihaksiin, alaselkään jne. Kehon luontaiset toiminta- ja refleksiketjut eivät toimi niille tarkoitetulla tavalla. Keho joutuu kompensoimaan toimintaansa ja kompensointi aiheuttaa usein vakavia ongelmia.

Kävelymäärään lisääminen tulee tehdä lievän nousujohteisesti, keholle on annettava aikaa sopeutua siltä vaadittavaan muutokseen. Yhdessä askelmäärän maltillisen lisäämisen kanssa kannattaa huolehtia jalkojen liikkuvuuden, liikehallinnan ja lihaskunnon kehittämisestä. Alaraajojen toimintaketjut on tarvittaessa herätettävä aktiivisiksi vuosien mittaisesta horroksesta.

Hyvä pitkän aikavälin tavoite on pyrkiä kävelemään vähintään 10 000 askelta joka päivä.

Hanki toimivat käyttölihakset.

Lihakset ovat malliesimerkki ihmiskehon yleisestä käyttökaavasta: Use it or loose it! Jos ei käytä lihaksia säännöllisesti, heikkenevät niiden hermo- ja refleksiradat, toimintakäskyt eivät mene perille ja toiminnallisen lihasmassan osuus vähenee vääjäämättä.

Lihaskato eli sarkopenia vaivaa yhä nuorempia, siitä on tullut merkittävä kansanterveysongelma. Lihasmassan väheneminen jo yksinään lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Edellä esitelty pitkin päivää liikkeessä oleminen on hyvä alku hermo- ja lihasjärjestelmän aktivoimiseen. Tämän lisäksi tarvitaan kahdesta kolmeen kertaa viikossa tavoitteellista ja yksilöllisesti suunniteltua kehon liikkuvuuteen, liikehallintaan ja voimaan keskittyvää liikkumista. Näissä liikuntatuokioissa kannattaa panostaa kehon luonnolliseen tapaan tuottaa liikkeitä. Harjoita liikkeitä, älä lihaksia!

Pentti Hiltunen

terveysliikunnan senioriammattilainen