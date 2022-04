Suomea viedään Natoon narusta kuin pässiä teuraaksi. On jopa edesvastuutonta käyttää hyväksi Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa. On täysin ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa suomalaiset ovat Venäjän naapureina huolissaan omasta turvallisuudestaan. Ja mielipidemittaukset kertovat kyllä tästä huolesta. Mutta on ongelmallista tulkita niiden kertovan suomalaisten halusta liittyä Natoon.

Mielipidemittausten tulosten laita on hieman niin kuin yksipuoluejärjestelmässä, missä ennen vaaleja ihmisiltä kysyttäisiin, kuka on vaalien voittaja. Toki Suomessa on useita puolueita, mutta sen paremmin valtamediassa kuin sosiaalisessakaan mediassa ei juuri ole tuotu esiin lukuisia ongelmia, joita Nato-jäsenyydestä huolimatta liittyisi edelleen Suomen turvallisuuteen.

Nyt hyvin pitkälle Naton peruskirjan viides pykälä muodostaa ihmisten mielissä sen turvatakuun, jonka Nato-jäsenyys Suomelle toisi Venäjän uhatessa meitä. On syytä lukea tarkkaan tuo myyttinen viides pykälä. Se ei millään lailla lupaa yhdellekään jäsenelle sotilasliiton sotilaallista tukea jäsenen jouduttua ulkopuolisen valtion aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

Viides artikla kyllä toteaa, että hyökkäys jotain jäsenmaata kohtaan on hyökkäys kaikkia eli koko yhteisöä vastaan. Pykälän mukaan tällaisessa tapauksessa muilla jäsenmailla on velvollisuus puolustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata. Mutta siinä ei sanota, että velvoite tarkoittaisi aseellista tukea. Sen sijaan siinä todetaan, että jäsenmaat keskustelevat hyökkäyksen tapahduttua tuosta velvoitteesta ja mitä se olisi. Jäsenmaiden asevoimien sijaan se voisi olla yhtä hyvin vain porkkanoita tai lääkkeitä.

Tuon velvoitteen epämääräisyyden lisäksi on syytä ottaa vakavasti huomioon tuon saman peruskirjan kolmas pykälä. Sen mukaan jokaisella jäsenmaalla on oltava riittävä kyky puolustaa itse omaa aluettaan.

Miten tuo riittävä ymmärretään ja mitä se tarkoittaa, ovat tietysti tulkinnallisia kysymyksiä. Mutta suotuisimmassakin tapauksessa sen voidaan ymmärtää tarkoittavan sitä, että yksittäinen valtio kykenee aseellisen hyökkäyksen tapahtuessa puolustamaan itseään yksin useita viikkoja.

Kun nuo edellä mainitut kaksi pykälää asetetaan suhteessa toisiinsa, niin Nato-jäsenyys ei olennaisesti vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta mahdollisen Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen tapahtuessa. Aivan kuten Ukraina nyt Suomi joutuisi puolustamaan yksin aluettaan mahdollisesti useita viikkoja, joiden aikana muut jäsenmaat keskustelisivat Suomelle tarjottavasta avusta.

Ja vaikka apu olisi parhaassa tapauksessa sotilaallista, niin sotilaallista voimaa ei Suomeen siirretä muutamissa päivissä, ellei lähdetä siitä, että Nato sijoittaisi joukkoja Suomeen pysyvästi.

Edellä kuvaamaani epävarmuutta lisää vielä se, että Naton peruskirjan viidettä pykälää ei ole koskaan testattu käytännössä. Ainoan kerran siihen on vedonnut Yhdysvallat syyskuun yhdennentoista päivän terrori-iskun jälkeen. Julistamalla tuon iskun hyökkäykseksi itseään vastaan Yhdysvallat haki itselleen muiden jäsenten tuen omaan terrorismin vastaiseen sotaansa ja hyökkäyksille Afganistaniin ja Irakiin.

Lisäksi on hyvä muistaa, että Naton jäsenenä ja Venäjän naapurina Suomi olisi laajamittaisessa kansainvälisessä kriisissä mahdollisten Venäjän sotilaallisten toimien ensimmäisiä kohteita siitä riippumatta, olisiko Suomen maaperälle sijoitettu tai ei Naton sotilaallisia yksikköjä. Nämä kysymykset olisi hyvä ottaa myös mielipidetiedusteluissa huomioon.

Jyrki Käkönen

kansainvälisen politiikan ja Eurooppa-opintojen emeritusprofessori