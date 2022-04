Ennakkomerkit Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan olivat monessa suhteessa nähtävissä, mutta niitä ei ole haluttu nähdä. Sota yllätti ja muutti turvallisuuspoliittisen ympäristömme kertaheitolla. Tosin muutos oli alkanut jo aikaisemmin. Miten näin on päässyt käymään? Politiikan tutkijoille olisi tässä teemaa tutkittavaksi.

Putinin vaarallinen tavoite on rakentaa uudelleen laaja, vanha Venäjä. Ilman suuria omia ponnistuksia öljy, kaasu, hiili ja raaka-aineet toivat valtion kassaan melkoiset tulot. Lenin oli sitä mieltä, että pelkkä kaupankäynti kapitalistien kanssa antaa mahdollisuuden kiristää toista osapuolta sopivan hetken tullen.

Kun yhteiskunnan ja talouden merkittävät osat jäävät kehittämättä, se johtaa sisäiseen epätasapainoon. Putin yrittää hankkia kansainvälisistä arvostusta asevoimilla ja erityisesti ydinaseella. Sisäinen tasapaino säilyy vain etsimällä yhteisiä ulkoisia vihollisia.

Venäläiset eivät edes itse luota omaan valtioonsa. Maastamuutto on vilkasta ja sota on voimistanut sitä. Myös varojen siirto ulkomaille on saanut suuret mittasuhteet.

Tässä on itäinen naapurimme tänään.

Suomen yleinen kehitys toisen maailmansodan jälkeen on monessa suhteessa menestystarina. Vuoden 1944 jälkeen Suomi loi uudet suhteet Neuvostoliittoon, niistä tuli lähes feodaaliset: Moskova määräsi ja Helsinki seurasi. Paasikiven linjaa vahvistettiin yya-sopimuksella. Vuosi vuodelta liikkumavara kasvoi, mutta suhde oli silti alisteinen ja liturginen.

Moskova määritteli myös Suomen sisäpolitiikkaa. Kansakunnan eliitti ja vähän muutkin olivat rähmällään. Neuvostoliitossa tapahtuvista asioista ei voitu puhua oikeilla nimillä, mikä heijastui kaikkeen. Kuitenkin tavalliset ihmiset tiesivät varsin hyvin, mikä oli todellinen tilanne.

Neuvostoliiton hajoaminen ja Venäjän synty muuttivat tilannetta, mutta henkinen yya-sopimus säilyi meillä monien ihmisten mielissä. Kahdenvälinen kauppa romahti, mutta vähitellen uudet taloussuhteet voimistuivat.

Uuteen Venäjään uskottiin ja luotettiin. Kuviteltiin, että Venäjä lähenee länttä.

Boris Jeltsinin ajan epävakaus muuttui Putinin alkuaikoina näennäiseksi vakaudeksi. Suomessa suhtautuminen uuteen Venäjään oli myönteinen.

Vaikka Venäjän sotilaallisesta uhasta ei puhuttu ääneen, niin puolustusvoimia kehitettiin merkittävästi. Vasta Ukrainan sota avasi lähes kaikkien silmät.

Talouksien keskinäisen riippuvuuden arvioitiin lähentävän Venäjää länteen. Tämä oli harhaa, koska esimerkiksi oikeusvaltiota ei syntynyt Neuvostoliiton raunioille. Korruptio, harmaa talous ja mielivalta olivat ulkomaisten investoijien kiusana. Kansalaisyhteiskuntaa on koko ajan kuritettu.

EU:n keskeinen osa on talouksien integraatio ja keskinäinen riippuvuus. Jonkinasteinen riippuvuus syntyi ulkomaisen yrityksen ja sen kanssa sopimussuhteessa olevan venäläisen yrityksen kanssa. Tämä ei riittänyt, koska venäläinen yhteiskunta ympärillä ei pelannut samojen sääntöjen mukaan.

Miksi kaikki tapahtuu Venäjällä yllättäen ja arvaamatta?

Neuvostoliittoa käsittelevä yhteiskuntaa ja taloutta koskeva tutkimustoiminta on ollut lähinnä tutkimuksen irvikuvaa. Tulokset ovat olleet ennalta määriteltyjä ja yya-linjan hymistelyyn sopivia. Tutkimustoiminta oli lähinnä venäläistä propagandaa, liturgiaa ja hyvin rajallista. Sinisilmäisyys jatkui tutkimuksissa.

Pyrkimykset kehittää oikeaa tutkimusta on ollut hankalaa. Vielä vuonna 2017 Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-raportti teilattiin vihamielisenä ja naapuriamme halveksivana.

Suomi tarvitsee tietoa siitä, mitä Venäjällä tapahtuu ja mitä on muutosten takana. Ehkä hallituksen kannattaa nyt käyttää vähän varoja idän tutkimukseen.

Ukrainan sota sai suomalaiset kannattamaan jäsenyyttä Natossa. Evan laajassa selvityksessä kartoitetaan suomalaisten näkemyksiä Natosta. Suomalaisista 74 prosenttia uskoo, että jäsenyys lisää sotilaallista turvallisuutta. Nato-jäsenyydestä ei pidä järjestää kansanäänestystä.

Millaisen Venäjän näemme tulevaisuudessa? Se määrittelee koko ajan maamme politiikan. Luottamus on kuitenkin hävinnyt pitkäksi aikaa. Suomen on parasta olla mukana muiden länsimaiden kanssa Natossa, koska emme varmuudella tiedä, mitä tapahtuu rajan takana. Vaarana on jäädä yksin läntisenä maana Venäjän taskuun.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori