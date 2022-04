On käsittämätöntä, että työntekijöitä usein syyllistetään siitä, että he ajavat omia etujaan. Työntekijöiden, kuten esimerkiksi sairaanhoitajien, tulisi kiltisti tehdä työnsä ja lähteä työpäivän jälkeen kotiin tyytyväisinä siihen, että heillä ylipäätään on töitä.

Häpeän ja syyllisyyden tuntemisella yritetään ruokkia ajatusta, että ei ruohonjuuritasolla ole mitään sanottavaa yläportaalle. Sanottavaa on kuitenkin paljon ja yksikin mielipide sekä pyyntö on tärkeä kuulla.

Terveydenhoitoalan ihmiset työskentelevät usein pitkiä päiviä ja alimitoituksella. Uupumus ja sitä kautta alan vaihto houkuttavat tässä tapauksessa ja etenkin nyt pandemian aikana.

Asia on niin, että hoitajat ansaitsevat ehdottomasti parempaa palkkaa sekä työolosuhteiden kohentamista.

Suomessa on Euroopan mittapuulla sairaanhoitajilla alempaa palkkatasoa, vaikka taas ammattitaito ja työn tuoma vastuullisuus on korkeaa.

On turha ajatella, että lakko aiheuttaa turvattomuutta, koska se turvattomuus on ollut olemassa terveydenhoitoalalla jo pitkään.

Sairaanhoitajien palkasta on puhuttu vuosikymmenet ja aina törmätään samaan fraasiin, että mistä rahat siihen revitään.

Mistä kummasta revitään hoitajia, kun ala ei enää houkuta ja potilaspaikkoja joudutaan vähentämään? Työtä vastaava palkka lisää alan vetovoimaisuutta ja vähentäisi alalta pakenevien määrää, jolloin potilasturvallisuus pysyy kohtuullisella tasolla.

Lakko on työtaistelun viimeinen keino tuoda asioita julkisesti esiin. Palkka kertoo siitä, miten työtä arvostetaan ja kuinka vaativaa se on.

Suomalainen sairaanhoitaja on ammattilainen, joka tekee työnsä ja lähtee kotiin. Hänelle tulisi vain kuulua oikea korvaus siitä, mitä hän tekee, jolloin hän palaa vielä kodistaan töihin.

Jere Lundström

sairaanhoitaja

Salo