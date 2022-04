Suomi ei hakemalla nyt Natoon (se olisi pitänyt tehdä jo 1990-luvun alussa) ilmoittaudu sillä Venäjän viholliseksi. Venäjän vihollinen on ollut ja näkyy olevan Venäjä itse eli hallitseva politbyroo.

Miten olisi Euroopan historia kirjoitettu, jos Neuvostoliiton ns. suojasään aikaan, Stalinin kuoleman jälkeen, olisi Neuvostoliiton hakemus Natoon vuonna 1954 hyväksytty? Neuvostoliiton perustelu hakemukselle oli rauhan säilyminen Euroopassa. Iso-Britannia ja Yhdysvallat hylkäsivät hakemuksen peläten Neuvostoliiton rajoittavan joukkojen sijoittamista Eurooppaan.

Sittemmin Neuvostoliitto ja myöhemmin Venäjä valitsivat oman, valheellisen tiensä muita valtiota ja ennen kaikkea omaa kansaansa vastaan. Neuvostoliitto tuli tiensä päähän. Nyt tulee Venäjä.

Se, että Suomi valitsi silloisen oman tiensä ja säilyminen suvereenina kansakuntana kansakuntien joukossa oli oma jatkumo. Nyt on uusi valinta ja jatkumo edessä. Historia, kaukainen ja lähi-, on sen selvästi osoittanut. Se on kuuluminen länsivaltoihin, itsenäisenä kansakuntana kansakuntien joukossa. Yksi tika- ja tukipuu on liittyminen Natoon. Nyt heti, kun se on teknisesti mahdollista.

Jorma Kemppainen

Masku