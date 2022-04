On taas se aika vuodesta, jolloin eri alojen opiskelijat etsivät kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Onneksi se on nyt tänä keväänä ainakin vähän helpompaa kuin parina viime vuotena. Lehtitietojen mukaan paikkoja on täksi kesäksi tarjolla ihan kivasti. Se on hyvä.

Tarjotut työskentelymahdollisuudet ovat nuorelle arvokkaampia kuin mitä itse työstä saatu palkka rahana merkitsee. Kesätöitä voi tänä päivänä suorittaa myös osana opiskelua ja mikä hienoa myös palkallisena.

Kesätyössä nuori oppii työn merkityksen. Samalla oma raha tuo nuorelle myös vastuuta.

Jutut myöhässä töihin tulevista nuorista elävät sitkeästi. Tosiasia kuitenkin on, että melkein kaikki kesätöitä hakevat nuoret ovat hyvin motivoituneita ja oppimishaluisia nuoria aikuisia.

Kesätöissä nuori oppii paljon muutakin kuin vain työn mekaanisen suorittamisen. Hän esimerkiksi näkee, kuinka toimitaan työpaikalla, jossa on eri-ikäisiä ihmisiä. Samalla myös työyhteisö oppii toimimaan eri-ikäisten ihmisten verkkona. Ei ole myöskään selvää se, että yrityksissä olisi vakituisesti töissä vaihtelevan ikäistä työvoimaa.

Kesätyöntekijät antavat myös työyhteisölle. Nuoret katsovat asioita uudesta, tuoreesta näkökulmasta.

He eivät tahallaan kyseenalaista, mutta varmasti esittävät kysymyksiä, joita työpaikalla ei ole osattu edes miettiäkään.

Nuorten kautta yritys saa arvokasta tietoa vaikkapa toimimisesta sosiaalisissa medioissa. Nämä nuoret ovat lisäksi yritysten tulevaisuuden asiakkaita. Kannattaa siis käyttää tämä voimavarana esimerkiksi uusien tuotteiden ja tuoteideoiden suunnittelemiseen.

Oppilaitoksissa nuoret saavat perusammatilliset valmiudet, mutta työn tekeminen opitaan vain työtä tekemällä.

Toivon, että yritykset työllistävät sijaisia, apulaisia ja uusia työntekijöitä taas tänäkin kesänä entistä enemmän. Tarjotaan näin nuorille näitä tilaisuuksia kasvavaa sosiaalisesti, opetella työnteon arkea sekä ammatillisia valmiuksia.

Kukaan ei ole seppä syntyessään eikä työkokemusta ja osaamista pääse kertymään, mikäli työuran alkuun ei pääse.

Jokainen työntekijä ei voi olla 40-vuotias katkeamattoman työuran tehnyt valmis huippuosaaja, jolla on virheetön suomen kielen taito eikä terveydellisiä rajoitteita. Työyhteisöjen moninaisuus on tärkeä itseisarvo, ja mahdollisen työvoimavajeen aikana se on myös välttämättömyys.

Jarmo Linkosaari

Turku