Professori emeritus Jukka Kekkonen kirjoittaa (TS Mielipiteet 3.4.) jälkiviisauden ja kontrafaktuaalisen argumentaation eli jossittelun ongelmista ja paheista. Kekkosen mukaan jossittelu ei kuulu tutkimuksellisen ajattelun ytimeen. Vaihtoehtoiset skenaariot ovat väitetysti paitsi mahdottomia jäljittää hallitusti myös ideologisesti latautuneita. Kekkonen ehdottaa, että keskitymme tutkimaan mitä on tapahtunut ja miksi.

Vaikka huonoa jossittelua ja jälkiviisautta on helppo harjoittaa, Kekkosen kirjoitus maalaa aivan liian synkän kuvan jossittelun ja jälkiviisauden luonteesta, mahdollisuuksista ja merkityksestä. Tieteen- ja historianfilosofian näkökulmasta jossittelulla ja jälkiviisaudella on keskeisiä rooleja ajattelussamme.

Ensinnäkin ilmiöiden syitä ja seurauksia voidaan löytää vain sallimalla jossittelu. On kysyttävä, mitä olisi tapahtunut, jos oletettu syy olisi ollut toisin. Jos seuraus olisi muuttunut, on löydetty yksi syy ilmiölle. Esimerkiksi Hitlerin valtaannousu oli toisen maailmansodan syy vain, jos sota ei olisi toteutunut ilman Hitleriä. Tätä kutsutaan kontrafaktuaaliseksi teoriaksi selittämisestä.

Mikäli siis seuraamme Kekkosta ja asetamme miksi-kysymykset tutkimuksen keskiöön, emme pääse pakoon jossittelua.

Toiseksi jossittelu ei johda ”loputtamiin lisäoletuksiin”, ”lisäspekulaatioihin” ja ”koko maailmanhistorian” uudelleenkirjoittamiseen, mikäli jossittelu on hallittua. Jossittelu ei ole ristiriidassa sen kanssa, että tapahtumat nähdään ”aina oman aikansa ja aikaisemman historian kontekstissa”, kuten Kekkonen väittää. Asia on päinvastoin. Hallittu jossittelu seuraa tarkasti historiallista kontekstia.

Esimerkiksi Hitlerin vaikutusta pohdittaessa kiinnitämme ympäröivän historiallisen kontekstin poliittisine ja taloudellisine oloineen ja kysymme, mitä tässä kontekstissa olisi käynyt ilman Hitleriä.

Jälkiviisaus ja jossittelu on myös välttämätöntä, jotta voimme oppia ja toimia paremmin. Ainoa tapa toimia paremmin nykyhetkessä on tutkia menneisyyden toimijoiden tekoja ja niiden seurauksia. Meidän on kysyttävä, mitä olisi kannattanut tehdä, jotta asiat olisivat menneet paremmin. Vastauksesta voimme saada virikkeitä oman toimintamme väkevöittämiseen. On oikeastaan mahdotonta keksiä muuta tapaa oppia historiasta tai eletystä elämästä ylipäätään.

Jos hyväksymme, että vaihtoehtoiset kehityskulut ovat arvotonta spekulaatiota, suljemme myös itseltämme kyvyn nähdä omat vaihtoehtomme omassa historiallisessa kontekstissamme. Meidän tulevaisuutemme ovat vastaavanlaisia kehityslinjoja kuin vaihtoehtoiset menneisyydetkin.

On tärkeää huomata, että voimme jossitella tuomitsematta menneisyyden toimijoita. Menneisyyden toimijat eivät tietenkään voineet tietää samaa kuin me, sillä me olemme nähneet historian toteutuvan. Voimme silti kysyä, mitä olisi ollut järkevintä tehdä, jos menneisyydessä olisi tiedetty paremmin. Meidän ei tarvitse tuomita esimerkiksi 1990-luvun ulkopolitiikkaa, mutta voimme kysyä, miten olisi ollut järkevää toimia, jos 2020-luku olisi ennakoitu tarkemmin. Rakentava jälkiviisaus ja moraaliset tuomiot on pidettävä erillään.

Lopulta jälkiviisaus tekee nöyräksi. Me tiedämme, miten historia kehittyi ja miten menneisyyden toiminta oli puutteellista, sillä aikalaisilla ei ollut jälkiviisauden valttikorttia kädessään. Tästä seuraa, että oma toimintamme on todennäköisesti yhtä puutteellista.

Meidän on tutkittava ja kartoitettava ympäröivää maailmaa, jotta voimme korjata tuota puutteellisuutta. Lisäksi toimintamme on oltava sellaista, että sitä ohjaa nöyrä käsitys omasta varmuudestamme.

Jälkiviisaus ja jossittelu on arvokasta ja välttämätöntä niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin ymmärtämiseksi. Oikein toteutettuna se ei tuomitse eikä toimi alentuvasti, vaan nöyristää mielen maailman melskeessä.

Veli Virmajoki

tutkijatohtori, tieteenfilosofi ja tulevaisuudentutkija, Turun yliopisto