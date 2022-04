Suomen valtion olemassaolon edellytykset ovat nyt kokonaan suomalaisten käsissä. Olosuhteet ovat muuttuneet pysyväisluonteisesti. Tämä teesi on tullut julkisuuteen monelta taholta.

Jos on uutisia uskominen, niin poliittinen muutos on perinpohjainen ja tuntuva. Venäjä näytti oikeat karhunkarvansa. Sen kanssa on nyt elettävä ja tehtävä sen mukaiset ratkaisut.

Ensimmäisenä tulee esille energia. Lyhyellä tähtäimellä Olkiluodon sähkö ja soiden turpeet luovat perustan.

Sähkön tuotanto on hajautunut moniin lähteisiin. Niitä tukemaan olisi tarpeen saada säätövoimaa. Helposti säädeltävä energia on vesivoima. Oikein ajateltuna säätövoimaa on saatavissa valjastamalla Kemihaaran allas mahdollisesti Vuotoksen kanssa.

Toiseksi tällä samalla ajatuksella saadaan yhteiskunnan käyttöön turvetta. Sen poistaminen tulevien altaiden pohjalta tuottaa miljardien arvosta energiaa ja peltoihin sekä puutarhoihin kasvualustaa vihanneskasveille.

Olosuhteiden totaalinen muutos edellyttää luopumista vanhoista uskomuksista ja osittain epätosista tavoista. Lisäämällä altaita ja sähkön tuotantoa kotimaisin keinoin saadaan koko valtakunta luotettavan energian tuotannon piiriin. Samalla syntyy Kemijoen vesistöön tilanne, jonka avulla voidaan veden juoksutuksia säätelemällä saada aikaan mahdollisuus lohikalojen nousulle jokien latvavesiin.

Eelis Pulkkinen

geologi, eläkkeellä