Turun yliopiston vararehtori Kalle-Antti Suominen kehotti kaksisuuntaista mielialahäiriötä koskevan keskustelun osanottajia miettimään sairaudesta kärsivien ja heidän läheistensä kokemusta keskusteluun liittyen (TS 31.3.). Asiassa on kyse Markus J. Rantalan tammikuussa 2021 julkaistusta tutkimuksesta.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavana pidän herännyttä keskustelua tarpeellisena sekä osaltaan toivoa herättävänä.

Tämänhetkinen hoito sairauteen liittyen on pelkkää lääkehoitoa. Sairaus on määritelty mielisairaudeksi, joka on ja pysyy, eikä psykiatreilla ole tosiasiassa työkalupakissaan lääkehoidon ja sopeutumisvalmennuskurssien lisäksi mitään konkreettisia keinoja auttaa sairastuneita.

Terapian ei ole tutkimuksissa todettu auttavan hoidossa, minkä seikan kyseenalaistan vahvasti. Tokikaan sairaudesta ei parannuta, mutta avulle on silti tarvetta. Eläminen loppuelämän kestävän sairauden kanssa, joka aaltoilee useilla sairastuneilla hyvin voimakkaasti, vaatii resursseja ja voimia, joita monillakaan ei ole.

Julkisessa terveydenhoidossa vedotaan tutkimuksiin, eikä sairastunut tästä syystä saa tarvitsemaansa keskusteluapua. Psykiatrin tapaaminen muutaman kerran vuodessa ei ole riittävä tuki sairastuneelle. Tuen puute ja keinottomuus vaikuttaa omaan vointiin ja sairauden kulkuun ovat nähdäkseni olennaisia tekijöitä korkeiden itsemurhalukujen takana.

Markus J. Rantalan tutkimuksen mukaan sairaus johtuu yksinkertaistetusti kroonisesta stressistä ja kehon matala-asteisesta tulehduksesta, jotka sotkevat sairastuneen univalverytmin.

Siitä lääketieteen piirissä ollaan ymmärtääkseni yksimielisiä, että tavanomaisen vuorokausirytmin ylläpitäminen tukee sairastuneen hyvinvointia. Lisäksi stressin katsotaan pahentavan oireilua.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön liitännäissairauksia ovat käypä hoito -suosituksen mukaan muiden ohella ylipainoon ja päihteiden käyttöön liittyvät sairaudet. Toki useat psykoosilääkkeet vaikuttavat osaltaan painonhallinnan haastavuuteen, mutta se tuskin on ainoa tekijä ylipainon taustalla.

Jokaiselle ihmiselle stressin vähentäminen, terveellinen ruokavalio, liikunta ja riittävä uni ovat keskeisiä elementtejä hyvinvoinnin kannalta. Nämä seikat nähdäkseni korostuvat kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan hyvinvointia tarkasteltaessa. Näin on ensiksikin sairauden aaltoilevuuden ja toisaalta myös liitännäissairauksin vuoksi.

Myöskään allekirjoittaneen kohdalla ei yksikään psykiatri ole kehottanut keskittymään terveellisiin elämäntapoihin. Kyse on toki herkästä asiasta, eikä sairastuneen syyllistäminen oireilustaan johda milloinkaan hyvään lopputulokseen. Tätä näkökulmaa en kuitenkaan syyllistymiseen taipuvaisena ihmisenä ole Rantalan tutkimuksessa havainnut edes rivien väliin kirjoitettuna.

Vaikeasti oireilevan potilaan kohdalla hengissä pysyminen on haastavaa, joten ruokavalio ja muut terveyttä tukevat seikat jäävät luonnollisesti taka-alalle. Nähdäkseni terveellisillä elämäntavoilla on silti olennainen merkitys jokaisen ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavalle niiden ylläpitäminen on sairauden luonteesta johtuen muuta väestöä haastavampaa, ja tähänkin sairastunut tarvitsisi tukea.

Markus J. Rantalan tutkimus antaa sairastuneille ja nähdäkseni myös tiedemaailmalle paljon. Sairastunut voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja siten myös osin sairauden hallintaan. Nykyinen asenne, jonka mukaan mitään keinoja auttaa sairastunutta ei ole, on syytäkin haastaa. Mitään riskiä en näe siinä, että sairastunut kiinnittää elintapoihinsa huomiota.

Ainoa tutkimustulosten ongelmakohta liittyy nähdäkseni siihen, jos sairastunut jättää lääkityksensä ottamatta ja pyrkii toipumaan pelkkien elintapojen ja tulehduskipulääkkeiden avulla. Lääkehoitoon sitoutuminen on sairauden luonteeseen liittyvä ongelma kaksisuuntaisten kohdalla, joten lääkityksen lopettamiseen tai edes sen kyseenalaistamiseen ei ole millään foorumilla syytä kannustaa ilman yksiselitteisiä lääketieteen tutkimustuloksia.

Mielestäni niin tiedemaailma kuin sairastuneetkin menettävät paljon, mikäli yhteyttä matala-asteisen tulehduksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön välillä ei tutkita tarkemmin. Jo kaksisuuntaisen mielialahäiriön liitännäissairaudet puhuvat tutkimuksen tarpeen puolesta.

Lopuksi haluan kiittää Markus J. Rantalaa tärkeästä keskustelunavauksesta sekä siitä, että koen saaneeni intoa ja voimia itsestäni huolehtimiseen aivan uudella tavalla.

