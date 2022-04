Turun Sanomissa emeritusprofessori Jukka Kekkonen väittää, ettei jossittelusta ole tutkimukselliseen ajatteluun (TS Mielipiteet 3.4.). Tässä asiassa hän on väärässä.

Kansainvälisessä politiikassa esimerkiksi Richard Ned Lebow on tutkinut jossittelua tieteellisenä metodina. Toisin kuin politiikassa Lebowin mukaan jossitella pitää kuitenkin mahdollisimman vähän.

Voidaan esimerkiksi pohtia sitä, mitä olisi tapahtunut, jos joku Hitlerin kokemista murhayrityksistä olisi onnistunut. Sen sijaan esimerkiksi Kekkosen mainitsema Suomen sisällissota tai Saksan sotavoitto sisältävät jo liian monta tasoa.

Jossittelun ensimmäisellä tasolla on periaatteessa kaksi vastausta. Seuraavalla on jo neljä, eli rakennelma muuttuu epätodennäköisemmäksi. Siksi tieteellinen jossittelu on hyvin haastava laji, eikä sitä pidä sotkea politiikan jälkiviisauteen.

On esimerkiksi poliitikkoja, jotka väittävät väliintulollaan estäneensä isomman katastrofin. Tunnettua on sekin, kuinka monille Yhdysvallat olisi parempi paikka, jos John F. Kennedyä ei olisi murhattu.

Jälkiviisaus on tunnetusti imelin viisauden laji. Kekkonen on oikeassa siinä, että jossittelusta tehdään helposti ideologiaa, niin nytkin. Sen sijaan, että kaikkea tarkastellaan nyt vain 24. helmikuuta horisontista, tarvitaan oikeasti lähihistorian politiikan tutkimusta ja opetusta.

Heino Nyyssönen

poliittisen historian dosentti, valtio-opin yliopistonlehtori

Turun yliopisto