Terveydenhuollon henkilöstö, hoitajat ja muut ammattilaiset ovat odottaneet yli 15 vuotta palkkoihinsa selkeää korotusta, muuta kuin mitä "normaalilla" työmarkkinakierroksella saavutetaan.

Sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö on oikeasti korkeakoulutettu alansa ammattilainen, joka tekee tutkimukseen ja näyttöön perustuvia hoitopäätöksiä yhdessä muun moniammatillisen tiimin kanssa. Sairaanhoitaja on kuitenkin palkkauksessa merkittävästi jäljessä esimerkiksi insinöörejä, joiden koulutuksen pituus on samankaltainen sairaanhoitajaan verrattuna.

Miksi? Usein selitys on se, ettemme ole tuottava ala emmekä tuota vientiin mitään, joskin kohta itsemme. Kyllä me tuotamme. Me tuotamme terveyttä, hyvinvointia, kärsimyksen lievittämistä, parannamme sairautta ja kuljemme rinnalla.

Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa pelkästään Turussa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä eläköityy noin 20 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä on noin 5 prosenttia työvoimastamme. On selvää sekin, ettemme selviä tästä omin voimin, vaan halukasta työvoimaa on saatava muista maista.

Kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin suomen kieli ja ammattiosaaminen vastaavat nykyistä käytäntöä. Olen itse työskennellyt ulkomailla, kun Suomessa ei ollut työtä, ja tiedän, ettei se aina helppoa ole.

Merkittävä huomio on myös se, että kouluihin hakijoita ei vanhaan malliin ole. Nuoremme ovat fiksuja ja pohtivat valintojaan tulevaisuutensa suhteen tarkasti. Kolmivuorotyö on raskasta, pyhät ja viikonloput, lasten synttärit yms. jäävät viettämättä, koska työ.

Kunnat ja kaupungit eivät kykene nyt työtaistelussa vaadittuun palkkaohjelmaan, apuun tarvitaan eduskunta. Nyt suunniteltu pakkolaki potilasturvallisuuteen vedoten ei ole oikea suunta. Meillä kaikilla on perustuslakiin kirjoitettu ammatillinen yhdistymisvapaus, johon sisältyy työtaisteluoikeus. Vasta parisen vuotta on siitä, kun terveydenhuollon henkilöstöä pakotettiin lailla edellisen kerran, koska Covid-19 teki silloin tuloaan.

Milloin on sosiaali- ja terveydenhuollon vuoro, tai milloin olisi oikea aika? Henkilöstön jaksaminen on nyt veitsen terällä, samoin alalla jatkaminen. Resurssit ja palkkaus tulee saada kuntoon. Nyt pitäisi lähteä aidosti neuvottelemaan.

Nina Kallio

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja YAMK

(sd)