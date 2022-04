Turun Sanomat kertoi 31.3. kaupungin viranhaltijoiden ehdottaneen, ettei tänä vuonna Kristiinankadun kesäkatua toteutettaisi lainkaan. Vasta pormestari Arven puuttuminen asiaan johti valmistelun aloittamiseen, mutta typistettynä Linnankadun toiselle puolelle.

Kristiinankadun yrittäjät ja myös moni muu kaupunkilainen on esittänyt tästä kritiikkiä.

Viime syksynä järjestettiin kysely kesäkadusta ja kaupunki lupasi kuunnella herkällä korvalla vastauksia ja ottaa ne huomioon seuraavan vuoden suunnittelussaan. Kyselyssä kesäkatu sai paljon ruusuja ja kannatusta jatkoon, toki myös muutos- ja parannusehdotuksia. Näitä ei siis kaupunki aikonut aluksi lupauksistaan huolimatta ottaa lainkaan huomioon. Tämäkö on luvattua läpinäkyvyyttä ja kaupunkilaisten mukaan ottamista kaupunkisuunnitteluun?

Kesäkatu on toteutettava, siihen ja sen viihtyisyyteen on panostettava ja se on ulotettava Eerikinkadulta Läntiselle Rantakadulle, jolloin saadaan yhteys Yliopistonkadun kävelykadulta jokirantaan saakka. Tämä olisi askel kohti eurooppalaistyylistä kävelykeskustaa myös Turussa, Suomen eurooppalaisimmassa kaupungissa.

Tero Ivaska

Turkulainen