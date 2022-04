Ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on voimassa henkilöstömitoitus, jonka mukaan kutakin vanhusta kohden pitää palvelukodissa olla 0,6 hoitajaa. Lain mukaan mitoitus nousee 0,7:ään vuoden 2023 huhtikuussa.

Päättäjien tarkoitus on taata mitoituksella riittävä määrä hoitajia vanhusten viimeisten elinvuosien turvaksi. Hyvä tarkoittava kirjaus ei kuitenkaan automaattisesti takaa vanhuksille hyvää arkea: pelkkä numero ei hoida, eikä hoitajien määrä ole laadun tae.

Hoiva voi olla erinomaista sekä 0,5-mitoituksella että 0,8-mitoituksella. Hyviä palvelukoteja yhdistää hyvä johtaminen, kannustava työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri, jossa jokainen pääsee tekemään koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä.

Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa hyvin toimivia yksiköitä ja vähintäänkin huoneita joudutaan sulkemaan, koska nykyistäkään mitoitusta ei pystytä täyttämään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on ehdotettu sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa koulutuspaikkojen lisääminen ja kansainvälinen rekrytointi. Molempia tarvitaan, mutta ne eivät yksin riitä. Tosiasiat on syytä tunnustaa ja alkaa ajatella hoivatyötä uudella tavalla.

Hoitajien työtä voidaan tukea luopumalla vanhanaikaisesta sääntelystä, antamalla lisää vastuuta työpaikoille ja ottamalla digitalisaation mahdollisuudet kunnolla käyttöön.

Hoitajapulaa voitaisiin helpottaa heti, jos hoivakodeissa voitaisiin hyödyntää teknologiaa, esimerkiksi oppivaa tekoälyä. Kunnilla ja yksityisillä hoivayrittäjillä ei kuitenkaan nyt ole kannustimia investoida digitalisaatioon, koska sen avulla saatavaa työpanosta ei saa laskea mukaan mitoituksiin.

Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen soveltamisaikaa on siirrettävä vähintään vuoteen 2026 ja mahdollistettava henkilöstön nykyistä joustavampi käyttö ja digitalisaation hyödyntäminen.

Miksi näin? Mitä jos aikanaan olisi vaadittu, että pankkivirkailijoiden pitää edelleen istua tiskin takana, vaikka asiakkaat siirtyisivätkin hoitamaan asiansa verkossa?

Valvontaviranomaisten toiminta vaatii kriittistä tarkastelua. Tällä hetkellä valvovat viranomaiset edellyttävät voimassa olevaa lainsäädäntöä tiukempia lisävaatimuksia, jotka vaikeuttavat hoivakotien arkea.

Hoivakotien pitäisi voida käyttää sellaisia ammattilaisia, joita työhön tarvitaan. Vanhusten arjen hoivassa keskeistä on kohtaaminen. Se on tehtävä, jossa henkilön persoonalla on iso merkitys. Koulutukseksi riittää vuoden mittainen hoiva-avustajan tutkinto. Nyt viranomaiset sääntelevät tiukemmin kuin laki, kuinka paljon hoiva-avustajia saa käyttää. Tilanteessa, jossa meiltä puuttuu tuhansia hoitajia ja ensi kesän sijaisuuksiin ei paikoitellen ole tullut yhtään hakemusta.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada 0,7-mitoituksen vaatimaa määrää hoitajia ennen huhtikuun alkua 2023.

Tarja Myllärinen

Kuntaliitto

Arja Laitinen

Hyvinvointiala HALI ry