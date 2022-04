Varautuminen nykyisessä maailmantilanteessa kohtalokkaisiin vahinkoihin tai tahallisiin vahingontekoihin on viisautta. Yksi varautumisen keinoja on viime aikoina esille tuotu kotivara.

72 tunnin, ehkä pidemmänkin ajan kotivaran tarve on olennainen osa hengissä säilymistä.

Joka kotiin on muutamia vuosia sitten jaettu kotivaraopas – se pitäisi päivittää ennen kaikkea ydinlaskeuman varalta.

Pari viikkoa sitten Eeva (toinen meistä kirjoittajista) otti yhteyttä ensin Naantalin väestönsuojelusta vastaavaan henkilöön. Hän ohjasi ottamaan yhteyttä Varsinais-Suomen pelastuslaitokseen. Sieltäpä sai asiantuntijalta oivat ohjeet.

Kun Eeva pyysi lähettämään päivitetyt ohjeet joka kotiin, tämä vastasi, että ei voida lähettää, kun ei ole puhelinluetteloita eikä siten osoitteita. Hänellä ei ollut siis tietoa siitä, että joka kotiin lähetettäessä ei tarvita ainuttakaan osoitetta. Lisäksi hän sanoi, että sellaisen tiedotteen lähettäminen aiheuttaisi väestössä pelkoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Halloo! Siis kun elämme "pimeydessä", olemme turvassa!

Kuitenkin esimerkiksi Naantalin kaupunki on päivittänyt ohjeita nykytilanteen mukaisesti nettiin osoitteeseen https://www.naantali.fi/fi/uutiset/vaestonsuojat-ja-miten-varautua-hairiotilanteisiin. Mutta taas kuitenkin... kovin paljon on erityisesti vanhuksia, joille tietojen hakeminen sähköisestä maailmasta on täysin vierasta.

Ohjeet ydinlaskeuman tilanteessa poikkeavat huomattavasti yleisohjeista. Taajama-alueilla väestönsuojat tulee saattaa käyttökuntoon, mutta haja-asutusalueilla on ainakin aluksi oltava oman onnen seppiä. Siellä ei asukkailla ole tietoa, miten toimia, missä on lähin väestönsuoja, minne suunnitelmien mukaan asukkaat evakuoidaan tai ohjataan.

Viranomaiset antavat vaaratilanteessa ohjeita muun muassa väestön suojautumisesta ja siihen liittyen esimerkiksi joditablettien nauttimisesta. Sellaisia on kuitenkin kovin harvan kodin lääkekaapissa, omat joditabletit saimme apteekista tilaamalla. Todettakoon, että apteekeilla on velvoite esimerkiksi omassa maassamme tapahtuvan ydinonnettomuuden vuoksi pitää em. tabletteja myynnissä – nyt varastot tuntuvat olevan loppu.

Pitäisiköhän ensimmäisenä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle lähettää käyvät ohjeet? Muutenkin keskustelu asiantuntijan kanssa tuntui vastapuolelle "pakkopullalta".

Valtaosalla koteja on ruokaa varmaankin yli viikoksi. Kananmunat kannattaisi ehdottomasti lisätä varantoon, ne säilyvät huoneen lämmössä pitkään ja sisältävät miltei kaikki ne ravintoaineet, mitä tarvitsemme, voidaan hätätilassa käyttää raakanakin.

Veden varaaminen on tärkeää, kaupan pullovesi säilyy varsin kauan käyttökelpoisena. Oman kaivon vettä ei voi käyttää varsinkin, jos kaivon vesi on haettava ulkoa. Laskeumatilanteessa on pysyttävä sisällä ovet ja ikkunat ja ilmanvaihto suljettuina. Edellä kerrotulta asiantuntijalta saatiin ohje, että ilmanvaihto on pidettävä toiminnassa, muuten hengitysilma loppuu. Se ohje kylläkin koskee väestönsuojia, joissa hengitysilma tulee suodattimien läpi. Omakotitaloissa ja vastaavissa tilanne on päinvastainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pakastimet sulavat ja varsinkin raa'at lihatuotteet pilaantuvat nopeasti ja ovat sen jälkeen varomattomasti käytettyinä terveysriski. Ruoan valmistukseen oiva apu on retkikeitin esimerkiksi tyyppiä Trangia. Puu- tai kaasuhella ovat luksusta. Pitää vain huolehtia siitä, että puita on riittävästi sisätiloissa ja kaasupullo käyttövalmiina varalla.

Tärkeä muistettava on myös lääkkeet. Jos joudutte "evakkoon", niin muistakaa ottaa mukaan lämpimät vaatteet ja makuupussi tai huopa.

Emme kuitenkaan elä pelkästään leivästä ja vedestä – tieto on valtaa. Sähköverkon romahtaminen poistaa valikoimasta monta hyödykettä. Tärkein, erityisesti viranomaisilta tulevan tiedon välittäjä on paristoilla toimiva radio, valonlähteenä kynttilät ja tulitikut.

Ajatelkaa ihan itse, mitä tarvitsette välttämättä viikon aikana ja tehkää itsellenne lista ja hankkikaa "hyvän sään aikana" kaikki tarvittava. Jos ei ole varaa, niin pyytäkää vaikka tuttavalta lainaksi. Kyse on ehkä satasesta.

Eräs ratkaistava ongelma on wc-tuotosten käsittely. Siinä eräänä ratkaisuna on vessanpönttöön teipillä kiinnitettävä muovipussi.

Odotamme virallisia ohjeita. Vara ei venettä kaada.

Eeva ja Visa Auvinen

Naantalin Merimasku, haja-asutusalue