Yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikoina noussut voimakkaasti esiin lasten ja nuorten oireilu. Keskusteluun pitäisi mielestäni voimakkaammin kytkeä myös vanhempien ja perheen kokonaistilanteen arviointi ja huomioiminen.

Esimerkiksi lapsen vuosiakin kestänyt yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen toimesta on riittämätöntä, jos perheen ja huoltajien avun tarpeet ja kokonaistilanne ei tule huomioiduksi lapsen haasteiden vaikuttimina tai käynnistäjinä.

Ensimmäinen askel on helppo. Verkostomaisen perhekeskustoiminnan yhtenä kantavana periaatteena on, että jokainen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä on halukas ja valmiina yhdessä muiden toimijoiden kanssa auttamaan lasta. Erinomaisen alun yhteistyölle ja kokonaisuuden paremmalle hahmottamiselle saa kysymällä huoltajalta: Mitä sinulle kuuluu? Tarvitsisiko perheenne apua?

Kun perhe luottamuksella avautuu tilanteestaan, kaikkien toimijoiden vastuulla on kerätä oikeat ihmiset, oikeat auttajat yhdessä perheen kanssa saman pöydän ääreen pohtimaan, mikä lasta kannattelisi. Mitä voimme yhdessä tehdä tilanteen helpottamiseksi?

Meidän on luotava hyvinvointialueelle perhekeskus, jossa kaikilla on aito yhteinen halu ja valmius yhdessä tehdä parhaansa lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Oman ajatteluni pohjana on, että vain hyvinvoiva lapsi oppii tehokkaasti. Näin ollen esimerkiksi kenenkään opettajan ei kannata ajatella, että tehtäväni on vain opettaa.

Tämä vaatii kulttuurimuutoksen ja yhteisen tavoitteen lisäksi muun muassa säännöllistä keskustelua toimijoiden välillä, oikein kohdennettuja ja riittäviä resursseja, asiaan sitoutunutta johtamista, tiedolla johtamista, toimivia sähköisiä palveluita ja kasvavaa tutkimustietoa työn tueksi.

Tervetuloa talkoisiin!

Sami Luoto

projektipäällikkö

Perhekeskus-koordinaatio ja toimintamallin jatkokehitys

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke