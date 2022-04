Suomalaiset ovat suhtautuneet Ukrainasta tuleviin pakolaisiin vahvalla empatialla. Sain pelkästään Perheyritysten liiton jäseniltä jo ensimmäisten pakolaisten saapuessa sydäntä lämmittäviä viestejä, kuinka yritykset etsivät majapaikkoja pakolaisperheille omista kiinteistöistään.

Työvoimaviranomaisten virkatyön lisäksi esimerkiksi EK ja Staffpoint ovat laittaneet nopeasti pystyyn hankkeen, jolla työnantajat ja ukrainalaisten pakolaisten osaaminen pyritään saattamaan yhteen.

Ukrainalaisten pakolaisten integrointi työelämään on iso koetinkivi, mutta myös mahdollisuus suomalaisille yrityksille.

Suomea on jo vuosikymmeniä vaivannut sisäänpäin lämpiävä rekrytointikulttuuri. Tutkinto tai työkokemus ulkomailta vaikeuttavat työllistymistä. Suomessa yleisin rekrytointikanava on nykyisen työntekijän tuttu ja toiseksi yleisin entisen työntekijän tuttu. Sisäänpäin kääntynyt rekrytointikulttuuri on pahentanut Suomen osaajapulaa ja ennen kaikkea yritysten oppimis- ja kilpailukykyä.

Kansainvälisten osaajien kanssa samaan ongelmaan törmäävät niin alan vaihtajat kuin työmarkkinoille ensi kertaa tulevat. Heiltä puuttuvat työelämän tuttavat eli työllistävät verkostot. Ukrainalaisilta puuttuvat nämä kaikki.

Kun elämä järkkyy ja ihmisen on paettava sekavissa olosuhteissa ja sekavin mielin toiseen maahan, arjen jatkuminen on tärkeää. Lapsille koulu, nuorille opiskelu ja aikuisille työnteko ovat avaimia, joilla vastaanottajamaan ja kulttuurin ovet aukeavat parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun ihminen kokee olevansa yhteisölle tärkeä ja tulee omalla työllään toimeen, kaikki voittavat.

Minna Vanhala-Harmanen

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja

henkilöstöpalveluyritys Baronan toimitusjohtaja 2018–2021