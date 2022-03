Väitöskirjani ohjaaja ja oppi-isäni professori Jouko Lehtovuori tapasi sanoa, että länsinaapurimme tutkimusta leimaa kuninkaallinen ruotsalainen helmasynti, naiivi empirismi. Meitä suomalaisia tuntuu puolestaan vaivaavan naiivi hyväuskoisuus suhtautumisessa maailmaan.

Se on näkynyt muun muassa siinä, että ulkomaiden kansalaisten maan ostamiselle ja omistamiselle ei ole asetettu rajoituksia. Kun EU:hun liittyminen edellytti maanosto-oikeutta jäsenmaille, Suomi luovutti sen suurpiirteisesti kaikille Euroopan maille.

Onkin havaittu, että venäläiset ovat ostaneet suuria maa-alueita Suomesta myös sotilaallisesti tärkeiden kohteiden lähimaastosta. Muun muassa saaristossa on venäläisiä omistuksia lähellä keskeisiä laivareittejä, jotka ovat Suomen huoltovarmuuden henkireikiä.

Edelleen hyväksyttiin kaksoiskansalaisuus pohtimatta, mitä haittaa siitä saattaisi olla vähäväkiselle maalle väkirikkaan maan naapurissa.

Mistä tällainen hyväuskoisuus kumpuaa? Ettei vain olisi suomettumisen peruja. Suomettumisen aikoina totuttiin olemaan sanomatta itäisestä naapurista mitään poikkipuolista sanaa. Poliitikon ura oli vaarassa, jos häntä päästiin sanomaan neuvostovastaiseksi. Puhuttiin vain suuria sanoja ystävyydestä votkamaljojen säestyksellä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut yhä useammat suomalaiset havahtumaan talviunestaan. Naapurissamme asuu laajentumishaluinen "tasankokansa", ja maassa on yksinvaltias, joka pitää Neuvostoliiton hajoamista vuosisadan pahimpana geopoliittisena katastrofina.

Presidentti Mauno Koivisto käytti kirjassaan Venäjän idea (2001) termiä tasankokansa luonnehtiessaan venäläisten kansallista identiteettiä ja ajattelutapaa. Tasankokansa on joutunut kautta aikojen varautumaan taisteluun tasangon tuomia sotilaslaumoja vastaan. Oli siis luonnollista hankkia ympärilleen lisää maata suoja-alueeksi. Mitä suurempi varoalue, sitä enemmän oli valmistautumisaikaa puolustautumiselle. Laajentumishalu onkin erityisesti viime aikoina leimannut Venäjän toimintaa.

Venäjän ideaan kuului Koiviston mukaan lisäksi uskonnon levittäminen ja slaavien yhdistäminen Venäjän hallinnon alle. Uskonto on tässä merkittävä siksi, että Kiova on Venäjän ortodoksisen uskonnon tyyssija. Slaavien yhdistäminen toteutuu niin ikään tässä operaatiossa.

Suomessa viime vuosina muotiin tullut ajattelutapa on tuottanut käyttäytymistä, jossa muiden mielen pahoittamista vältellään ja loukkaannutaan muiden puolesta niin tiukasti, että osasta suomalaisia tullaan tehneeksi muille valtioille "hyödyllisiä idiootteja".

Hyväuskoinen jälkisuomettuminen ja toisten puolesta loukkaantuminen sopivat mahdollisimman huonosti yhteen epäluuloisen tasankokansan mentaliteetin kanssa.

Siksi sellaisista käytännöistä on mitä pikimmin luovuttava sekä valittava realistinen, omat edut tunnistava ja tunnustava asenne todellisuuteen. On elettävä sovussa kaikkien kanssa, mutta samalla muistettava, että on parempi katsoa kuin katua.

Pekka Pihlanto

Turku