Sota-aika tuo talouteen lisää kustannuksia. Sotaveron keräämistä on väläytelty, vaikka muutoinkin kansalaisille tulee kustannuksia lisää.

Ympäristöpalveluyhtiö, siis jätteenkuljetusfirma, lähetti kirjeen, jossa kertoi 19 prosentin korotuksesta jätteen kuljetusmaksuihin.

Perusteet ovat tutut: Kohonneet kustannukset. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. On poikkeustilanne. On varmistettava huoltovarmuus. Olosuhdelisän käyttöönotto on välttämätöntä palveluiden turvaamiseksi. On otettu käyttöön force majeure -määritelmä.

"Seuraamme tilannetta tiiviisti ja arvioimme olosuhdelisän tarpeellisuutta ja määrää tilanteen kehittyessä", yhtiö ennakoi.

Siis sotaveroa liki viidennes eli 19 prosentin korotus. Korotus astuu voimaan yhtiön ilmoituksella 1.4.2022, eli siis aprillipäivänä.

Valitettavasti tiedotetta ei voi uskoa aprillipilaksi, vaikka mieli tekisi.

Taitaa olla alkua tulevalle kehitykselle.

Lauri Oilinki

Turku