Lasten ja nuorten hyvinvointiin pitäisi nyt koronan kurimuksessa kiinnittää erityistä huomiota. Heidät tavoittaa parhaiten kouluissa. Siellä opettajat ja oppilashuollon henkilökunta työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden turvaamiseksi.

Joitakin toimenpiteitä on jo tehty. Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien lukumäärää on lisätty. Heitä todellakin tarvitaan, mutta yhtä opinto-ohjaajaa tai erityisopettajaa kohden on vieläkin liian paljon oppilaita.

Kouluissa on myös oppilashuollon henkilöstöä. He kohtaavat paljon oppilaita, joiden auttamiseen ei muutama tapaamiskerta riitä.

Oma lukunsa on nykyinen tilanne kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitajat eivät ole kouluissa tyhjän panttina vaan auttavat ja ohjaavat suuria oppilasmääriä tärkeissä asioissa. Surullista on, että tällä hetkellä terveydenhoitajien läsnäoloa kouluissa ei ole pidetty ensisijaisena.

Nyt Turussa päätetään ensi lukuvuoden oppilasryhmistä. Tässä ei pidä tuijottaa oppilasmäärien keskiarvoihin vaan taata jokaiselle oppilaalle hyvä oppimisympäristö, jossa saa tarvittavan tuen. Jokainen pienluokka on tarpeen, ja ne täyttyvät aina.

Suuri huoli on niistä oppilaista, jotka ovat suurissa perusopetuksen ryhmissä. Etäopetuksen aikana ihmissuhdetaidot ovat kärsineet, eikä oppiminen ole aina sujunut toivotulla tavalla. Näitä aukkoja pitäisi nyt paikata, eikä jättää syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita tyhjän päälle.

Etäopiskelun myötä on tullut selväksi, että peruskouluikäisten toiminnanohjaus on usein puutteellista. Yläkoulun aineenopettaja ei opeta pelkästään omaa oppiainettaan. Hänen pitää ohjata nuoria myös opiskelutaidoissa sekä käyttäytymään toiset huomioiden ja vastuullisesti.

Koulu on rakennus, jossa ihmiset toimivat yhdessä. Se voi olla mukava paikka yhteistoiminnalliselle työskentelylle tai se voi olla ahdistava paikka, joka vie nuorelta itsetunnon ja opiskeluhalun.

Suuri oppilasmäärä luokassa tarkoittaa, että samassa tilassa voi olla useita levottomia, ahdistuneita, oppimisvaikeuksista kärsiviä tai kielitaidoltaan heikkoja oppilaita. Opettajat ovat ammattitaitoisia, mutta ihmisinä pystyvät ratkomaan vain yhden ongelman kerrallaan.

Lapsiin ja nuoriin sijoittamalla luomme tulevaisuudesta paremman paikan kaikille.

Oppitunnit eivät ole opettajajohtoista luennointia vaan oppilaskeskeisten työtapojen myötä jokainen oppilas tarvitsee myös henkilökohtaista ohjausta. Suurissa oppilasryhmissä oppitunti ehtii päättyä ennen kuin tämä on kaikkien kohdalla toteutunut.

Mielestäni paras teko nuorten hyväksi olisi muodostaa sen kokoiset oppilasryhmät, joissa sekä oppilaiden että opettajien jaksaminen ja hyvinvointi tulevat huomioitua. Opettajan pitäisi ehtiä tehdä työnsä huolella. Työ ei ole pelkkien oppituntien pitämistä. Hyvät oppitunnit on valmisteltu etukäteen, oppilastyöt on tarkastettu huolella ja oppilaille on annettu mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen ja palautteeseen.

Jos opettaja käyttää 15 oppilaan töiden arviointiin ja palautteen antamiseen tunnin, menee häneltä saman työn tekemiseen 25 oppilaan luokan kohdalla 1 tunti 40 minuuttia. Jokaisen tehostetun ja erityisen tuen oppilaan tarvitsemat keskustelutilaisuudet ja kirjaamistoimet vievät osan opettajan työajasta. Suuressa oppilasryhmässä tuen tarvitsijoita on enemmän kuin pienessä ryhmässä.

Opettajan työaika on joustava mutta ei venyvä. Jos tehtävää on paljon, pitää priorisoida ja jotakin jää tekemättä.

Sata oppilasta voidaan jakaa neljään 25 oppilaan ryhmään tai heistä voi tehdä viisi kahdenkymmenen oppilaan opetusryhmää. Viisi oppilasta enemmän luokassa ei ehkä tunnu paljolta. Opettajalla on kuitenkin mahdollisuus käyttää enemmän aikaa yhtä oppilasta kohden.

Erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita voidaan jakaa useampaan ryhmään, mikä näkyy koulun arjessa lisääntyneenä opiskelurauhana ja turvallisuuden tunteena. Pelkästään se, että luokkahuoneessa on vähemmän pulpetteja, helpottaa monien toiminnallisten työtapojen toteuttamista.

Rahaa voi käyttää monella eri tavalla, ja päättäjien pitäisi nyt tarkkaan harkita, mitkä toimet auttavat alueen lapsia ja nuoria parhaiten.

Ensimmäisinä tuen tarvitsijoina yhteiskunnassa ovat sairaat, lapset ja vanhukset. Lapsiin ja nuoriin sijoittamalla luomme tulevaisuudesta paremman paikan kaikille.

Tarja Honkanen

perusopetuksen lehtori