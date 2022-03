Viime viikolla ilmestyi kaksi merkittävää raporttia. Nuorisobarometri tarkastelee suomalaisten 15–29-vuotiaiden arvoja ja asenteita. Tuoreen Nuorisobarometrin Kestävää tekoa teemana on kestävä kehitys ja ilmastokysymykset. Barometrin mukaan suomalaiset nuoret luottavat tieteen tuloksiin ja kokevat olevansa hyvin perillä ympäristöasioista.

World Happiness Report mittaa puolestaan maailman maiden onnellisuutta. Suomi on jo viidettä kertaa peräkkäin listan kärjessä ja myös muut Pohjoismaat kärkikymmenikössä. Ihmisten oman onnellisuusarvioinnin lisäksi raportti tarkastelee erilaisia hyvinvointimittareita. Suomen kärkisijaa on selitetty vahvalla sosiaalisella yhteenkuuluvuudella, työ- ja perhe-elämän tasapainolla sekä ilmaisella koulutuksella ja terveydenhuollolla.

Luonto on perinteisesti ollut suomalaisille tärkeä onnellisuuden lähde ja luonnossa liikkuminen lisää tutkitusti hyvinvointiamme. Koronapandemian myötä ihmiset ovat hakeutuneet luontoon entistä enemmän.

Globaaleilla kriiseillä on kuitenkin sekä suoria että epäsuoria kielteisiä vaikutuksia ihmisten onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Ekologinen kriisi aiheuttaa vaikeita tunteita, jotka tulee kohdata. Nuorisobarometrin mukaan esimerkiksi luontokato saa suomalaiset nuoret tuntemaan surua.

Niin kutsuttu ympäristöahdistus pitää sisällään monenlaisia ympäristötunteita, kuten surua, vihaa ja huolta. Nämä tunteet voivat lamaannuttaa, mutta toisaalta ne voivat myös kannustaa ympäristötoimintaan eli toimia eräänlaisina ympäristötoiminnan moottoreina. Nuorten ahdistusta lisää esimerkiksi tekemättömyys globaalihaasteiden pysäyttämiseksi, mikä on näkynyt voimakkaina kannanottoina ympäristön puolesta.

Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus -tutkimushankkeemme (BIODIFUL) tarkastelee luonnon monimuotoisuutta ja luontokatoa monitieteisesti. Taloustutkimuksen vuonna 2022 keräämä kyselytutkimuksemme vertailee nuorten aikuisten ja muun aikuisväestön kokemaa ympäristöahdistusta.

Tulokset osoittavat, että 18–24-vuotiaat kokevat selvästi enemmän ympäristöahdistusta kuin vanhemmat ikäpolvet. Lähes 20 prosenttia nuorista aikuisista kokee päivittäin tai usein murhetta ympäristön tilasta ja heillä on myös vaikeuksia opiskella tai työskennellä sekä nauttia sosiaalisista tilanteista ympäristökysymysten vuoksi.

Nuorisobarometrin mukaan suomalaisnuorten tulevaisuususko on kuitenkin kasvanut entisestään ja he erottautuvat muista optimistisempina myös kansainvälisessä vertailussa. Luonnon monimuotoisuus näyttää olevan nuorille tärkeä arvo ja he uskovat, että ympäristöongelmiin löydetään maailmanlaajuisesti kestäviä ratkaisuja.

Julkisessa keskustelussa, kouluissa ja peruskoulun jälkeisissä opinnoissa on tärkeää kohdata nuorten ympäristöahdistus. Keskeistä on myös tuoda esille positiivisia esimerkkejä ympäristönsuojelusta sekä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta toiminnasta ympäristön hyväksi. Nämä voivat luoda toivoa ja voimaannuttaa.

Koulut ja muut oppilaitokset ovat keskeisessä roolissa ympäristöön liittyvän tiedon lähteenä. Ympäristöopetuksen haasteena on se, että nuoret kaipaavat todellisia yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia. Niiden järjestäminen edellyttää opettajilta kuitenkin ylimääräisiä ponnistuksia. Kansalaisvaikuttamisen harjoittelu on keskeisessä roolissa opetussuunnitelmissa, joten siihen tulisi löytää matalamman kynnyksen keinoja.

Nuorisobarometrin mukaan nuoret pitävät suoria keskusteluja poliittisten päättäjien kanssa tehokkaana tapana vaikuttaa. Keskustelumahdollisuuksia tulisikin olla nykyistä enemmän. Kansalaisvaikuttamista voi kouluissa tai opinnoissa harjoitella myös kirjoittamalla mielipidekirjoituksen, allekirjoittamalla vetoomuksen tai laatimalla kuntalais- tai kansalaisaloitteen.

Kaiken kaikkiaan luonnon monimuotoisuuteen, etiikkaan, talouteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä opetusmateriaaleja kaivataan lisää. Näihin tarpeisiin pyrimme omalta osaltamme vastaamaan BIODIFUL-hankkeessa.

Miia Grénman, tutkijatohtori, KTT; Henna Rouhiainen, tohtorikoulutettava, FM; Juulia Räikkönen, dosentti, KTT; Ilari E. Sääksjärvi, professori

Kirjoittajat tutkivat luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BIODIFUL-konsortiossa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä.