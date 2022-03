Mieli ry kertoo 13.3. Mieli.fi-verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa, että tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan lähes puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt viimeisen viikon aikana terveydenhuollossa. Joka viides itsemurhan tehneistä oli käynyt vastaanotolla samana päivänä.

Viimeinen asia, jota itsetuhoisista ajatuksista kärsivä haluaa kokea, on lisää epätoivoa. Sitä vaille apua jääminen suurimman mahdollisen hädän hetkellä juuri synnyttää. Eikö terveydenhuollossa tunnisteta itsetuhoisuutta tai sen vakavuutta?

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavoissa on nimettävissä itsetuhoisuuden tuntemukseen ja siihen suhtautumiseen liittyviä vakavia ongelmakohtia. Esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena avun piiriin hakeutuvaa ei välttämättä oteta lääkärin vastaanotolle lainkaan; ei, vaikka syynä olisi itsetuhoisuus.

Hengenvaaralliseen tilanteeseen välittömästi reagoimisen sijaan itsemurhariskissä olevaa kehotetaan selvittämään päänsä ja hakeutumaan hoitoon seuraavana päivänä uudestaan. Aivan liian monelle seuraava päivä on kuitenkin päivä liian myöhään.

Itsetuhoisuuden tunnistamista, siihen suhtautumista ja sen hoitoa on kehitettävä: jatkohoitoon tulee olla selkeä ohjeistus. Aiheen käsittelemistä hoitosuhteessa ei tule varoa, vaan päinvastoin pyrkiä puhumaan itsetuhoisuudesta suoraan. Itsemurha-ajatuksista kysyminen ei lisää toteuttamisen riskiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnistettava itsetuhoisuus paremmin siten, että siihen pystytään vastaamaan heti. Jos kyse on resursseista, niitä on kasvatettava.

Itsemurhia voidaan ehkäistä ja itsetuhoisuutta hoitaa. On tärkeää ymmärtää, että itsetuhoiset ajatukset tai itsetuhoisuus eivät tarkoita välttämättä sitä, että haluaa kuolla. Kyse on äärimmäisestä ja kasautuneesta pahan olon tunteesta, johon on saatava apua heti eikä huomenna. Itsetuhoisuus on kuitenkin aina itsemurhan riski, oli taustalla mikä syy tahansa.

Emmi Lundán

sosiaalipolitiikan maisteriopiskelija

Aino Marjamaa

sosiaalitieteiden kandiopiskelija, kaupunginvaltuutettu (vihr)