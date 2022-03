Oppimisvaikeus ei parane, kun tulee aikuiseksi. Se vaikuttaa ihmisen arkeen kaikilla elämän osa-alueilla, myös työelämässä.

Oppimisvaikeus heijastuu nimenomaan työelämään, jossa pelko "tyhmäksi paljastumiseen" on suuri. Jatkuva oman tekemisen tavan piilottelu voi ajaa uupumuksen polulle, josta on vaikeaa tunnistaa todellisia syy-seuraussuhteita.

Työelämä on jatkuvaa uuden oppimista eli asioiden sisäistämistä ja niiden ulkoa oppimista. Oppimisvaikeus saattaa näyttäytyä esimerkiksi muistamisen vaikeutena, jolloin uuden tiedon omaksuminen vaatii erilaisia keinoja.

Erilaisena oppijana virheiden tekemiseen liittyy pelkoa näyttää omaa tapaa tehdä ja olla. Psykologisen turvallisuuden ja kognitiivisen työergonomian tarve korostuu.

Hyvinvoiva, tasavertainen ja moninainen työyhteisö on koko työpaikan etu. Kun erilainenkin oppija voi hyvin ja hänet hyväksytään tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä, sillä on positiivinen vaikutus koko työyhteisöön.

Psykologisesti turvallisessa työympäristössä vallitsee turvallinen ilmapiiri. Turvallisuus näkyy virheiden sallimisessa, erilaisuuden ymmärtämisessä ja rakentavassa suhtautumisessa eriäviin mielipiteisiin.

Tämän lisäksi pitäisi mahdollistaa riittävä työhön perehdytys sekä helppo mukautuminen työpaikan muutoksiin. Kun opittava tieto tuodaan työntekijälle helposti ymmärrettävässä muodossa, voidaan jopa lyhentää uuden oppimisen prosessointiaikaa.

Yksilön rajoituksiin ja tiedonkäsittelykykyyn parhaalla mahdollisella tavalla yhteen sovitettu työympäristö, työvälineet sekä työtavat ovat kognitiivista työergonomiaa parhaimmillaan.

Yksilön tullessa kuulluksi ja nähdyksi omalla työpaikallaan hän on tyytyväinen omaan työpaikkaansa ja on motivoituneempi työntekijä. Motivoitunut työntekijä haluaa myös itse kehittää omaa työympäristöä.

Retkeilijöiden kesken sanotaan, että onnistunut patikkaretki saavutetaan sillä, että kuljetaan sen hitaimman kulkijan tahtiin. Erilaisten oppijoiden kohdalla se tarkoittaa sitä, että me opimme muun muassa hitaammin, kysymme toistuvasti samaa asiaa ja tarvitsemme apuvälineitä oppimisemme tueksi. Apuväline voi olla aina mukana kulkeva muistikirja, joka paikan täyttävät muistilaput tai värilliset kalvot, joiden kautta teksti hahmottuu paremmin luettavaksi.

Joskus joku työkaveri turhautuu: "Etkö sä tätä vieläkään muista, just eilen näytin sen sulle", hän saattaa ärähtää. Mutta kyllä me itsekin turhaudumme, monesti, läpi elämämme. Työkaverin ärähdys ei vaan auta mitään, itse asiassa siitä on vain haittaa. Jos joudumme piilottelemaan omia selviytymiskeinojamme, pärjäämme vieläkin huonommin.

Pieni tilkka yksilön huomiointia helposti löydettävien, ajantasaisten sekä selkeiden ohjeiden ohella toisi helpotusta ja tukea työelämän haasteisiin, auttaen samalla parempiin työtuloksiin.

Älä siis tuskastu meihin. Ehkä itselläsikin on joku asia, missä et ole kovin hyvä ja tarvitset muiden apua sen opetteluun.

Saana Alanko

kokemustoiminnan kehittäjä

Erilaisten oppijoiden liitto

Erilaisten oppijoiden liiton kokemusasiantuntijat