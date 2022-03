Hannu Miettunen viljelee jälleen naisvihaa kolumnissaan "Iik! Kellarissa on Putin" (TS 19.3.). Teksti on kirjoittajalleen tuttuun tyyliin sekavan polveileva. Yhdistävänä tekijänä on epäkunnioittava suhtautuminen naisiin. Ilmeisesti kolumnin tärkeimpänä viestinä on moittia naisia siitä, että he Miettusen mielestä eivät sodan uhatessa Eurooppaa kanna vastuuta, vaan sysäävät sen miehille.

Miettunen soimaa Suomen nykyisen hallituksen naispäättäjiä siitä, että nämä eivät antaneet presidentin osallistua riittävästi koronakriisin hoitoon, mutta kun "idästä alkoi kuulua telaketjujen kolinaa", halusivatkin apua presidentiltä. Uskoakseni jo yläkoulussa on opetettu, että presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Telaketjukolinoihin reagoiminen kuuluu siis presidentin tehtäviin. On täysin aiheetonta syyttää naisministerejä vastuun pakoilusta.

"Venäjän uhasta ja Nato-jäsenyydestä" puhuvat Miettusen mukaan mediassa lähinnä vain miehet. Olen täysin samaa mieltä, mutta syynä ei ole se, että naiset eivät osaisi tai haluaisi puhua aiheesta. Mediassa puhuvat ne, joita sinne puhujiksi kutsutaan.

Miettusella ja muilla toimittajilla on vastuu huolehtia, että esimerkiksi Ukrainan sodasta on puhumassa monimuotoinen joukko asiantuntijoita. Vähäinen edustus ei ole naisten syy, vaan portinvartijoiden syy.

Lisäksi on syytä huomioida, että naisilla on ollut pääsy armeijan herrakerhoon vasta muutamia kymmeniä vuosia.

Miettunen ei mainitse lähteitään kirjoittaessaan, että naiset suhtautuvat miehiä kielteisemmin Suomen Nato-jäsenyyteen. Hän kysyy, "saako valmennus sotaan kannattamaan puolustusliittoa ja synnyttäminen sitä vastustamaan".

Kysymyksenasettelu on tietysti täysin naurettava, koska kaikki naiset eivät synnytä eikä synnyttäminen ole naiseuden mitta. Osa naisista käy armeijan, osa miehistä ei, eikä armeijan käyminen ole miehen mitta. Miettunen käyttää ikivanhaa naisia väheksyvää argumenttia vihjatessaan, että naiset olisivat biologiansa orjia pystymättä tekemään järjellisiä päätöksiä.

Miettusen naisia mollaavia tekstejä julkaistaan toistuvasti Varsinais-Suomen luetuimmassa sanomalehdessä. Lukijan tulisi voida odottaa toimittajalta kaikkien ihmisten yhdenvertaista ja reilua kohtelemista sekä tosiasioihin perustuvia kirjoituksia.

Outi Lindström