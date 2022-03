Kun Turun kauppatori ympäröivine katuineen tulee valmiiksi syksyllä 2022, on tarkoitus, ettei kaikkien bussilinjojen päätepysäkki enää palaa Kauppatorille. Uhkakuva on, että Pohjois-Turun bussien päätepysäkit jäisivät Puutorille.

On visioitu, että Kauppatorilla ja sen läheisyydessä tulee olemaan tulevaisuudessa tilaa vain linjoille, jotka jatkavat keskustan läpi, eli ns. heilurilinjoille. Perusteena on käytetty esimerkiksi sitä, että Pohjois-Turun linjoilla pitää olla pysäkit, joilla ne voivat rauhassa tasata aikaa.

Ei kuitenkaan luulisi olevan mitään estettä sille, että Pohjois-Turun bussit ajaisivat Kauppatorin ympäri pudottaen ja noutaen ihmiset. Ajantasaus voisi tapahtua edelleen Puutorilla.

Pohjois-Turussa asuu paljon ikäihmisiä, joiden ainoa mahdollisuus on asioiden hoitaminen bussia käyttäen. Joidenkin pohjoisturkulaisten terveyskeskus sijaitsee Käsityöläiskadulla, jonne on kohtuuton matka Puutorilta. Tänä aikana, kun bussit lähtevät Puutorilta, varsinkin ikäihmisten Turku-reissut ovat vähentyneet ja osa on joutunut luopumaan niistä kokonaan. Kauppiaskadun sekä Brahenkadun mäet ovat liikaa.

Ikäihmisten kotona asumista pitäisi tukea mahdollisimman paljon. Se, että heiltä on viety mahdollisuus käydä hoitamassa asioitaan ja virkistäytymässä ihmisten ilmoilla, ei tue toimintakyvyn ylläpitämistä.

Jos pohjoisen Turun linjojen päätepysäkki siirretään takaisin Kauppatorille, voidaan pelastaa monta ikäihmistä syrjäytymiseltä, masentumiselta ja siltä, että heidän fyysinen kuntonsa romahtaa.

Pohjoisimman Turun linjat kulkevat vain tunnin välein, joten olisi erittäin tärkeää, että jatkoyhteydet toimivat. Vaihto toiseen bussiin ei ole millään tavalla kätevää Puutorilla. Siksi päiväkotilasten retkistäkin on tullut huomattavasti vaarallisempia ja hankalampia järjestää.

Moni kokee Puutorin myös paljon turvattomammaksi paikaksi odotella. Kauppatorilla on aina muita ihmisiä muilla pysäkeillä, mistä saa turvallisuuden tunnetta ja tarvittaessa apua.

Myös moni työssä käyvä, joka on ennen käyttänyt bussia työmatkoihin, on joutunut vaihtamaan yksityisautoiluun. Yksityisautoilun vähentäminen on tärkeää, ja Turku on siihen sitoutunut. Joukkoliikenneratkaisuilla on asiassa merkittävä rooli.

Pohjoisturkulaisilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia valita ekologista kulkumuotoa julkisen liikenteen palvelun näin pahasti heikennyttyä ja pyörätien edelleen puuttuessa.

Pohjois-Turun linjojen päätepysäkit on siirrettävä takaisin Kauppatorille tai sen välittömään läheisyyteen, kun Kauppatorin ympäristön kadut tulevat valmiiksi, jotta myös pohjoisturkulaisten on mahdollista valita ekologisempi kulkumuoto ja saavuttaa tarvitsemansa palvelut. Se olisi eduksi myös ydinkeskustan elinvoimaisuudelle.

Mimmi Ruusunen

(kesk)

Paattinen