Turun seudun joukkoliikenne Föli lopetti käteisen rahan vastaanoton busseissa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 22.12.2021.

Suurin osa muista koronarajoituksista on jo poistunut, mutta busseissa ei käteinen kelpaa edelleenkään. Käteisen käsittely vie aikaa, ja siitä on tulossa yhä kalliimpaa verrattaessa muihin maksutapoihin. Käteinen ei ehkä siksi olekaan palaamassa busseihin, mutta se ei ole täysin ongelmatonta.

Useimmille meistä pankkikortit ja muut mobiiliaplikaatiot ovat arkipäivää. Käteiselle on nykyisin harvoin tarvetta.

Näin ei kuitenkaan ole vielä kaikkien kohdalla, ja toisaalta kun kaikki on digitaalista, niin häiriöt palveluissa voivat aiheuttaa esteen niiden käyttämiselle. Toisinaan sitä itse kukin meistä turvautuu vanhanaikaiseen maksutapaan eli käteiseen.

Koska bussissa ei käteistä ole otettu vastaan, on se aiheuttanut useita tilanteita, joissa kyytiin ei ole päässytkään. Kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa matkaansa pankkikortilla tai mobiilisovelluksella. Olen saanut yhteydenottoja siitä, miten iäkäs matkustaja on jäänyt bussin kyydistä, koska hänellä on ollut vain käteistä.

Eriskummallisen tilanteen aiheuttaa myös se, kun lapsiperhe ei voi yhdellä pankkikortilla maksaa kuin yhden matkan kerrallaan.

Mitä sitten, kun korttisi on kadonnut? Tai jos matkustaa tarvitsee vain kerran vuodessa?

Joukkoliikenteen tulee olla kaikkia varten. Monille käteinen on edelleen kätevin maksutapa, eikä bussilippuja myydä jokaisen kadun varressa.

Tavoitteena pitää olla joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus eikä maksutapa saisi toimia esteenä sen käyttämiseen. Haavoittuvimmat ryhmät ja inhimilliset tilanteet pitää ottaa huomioon.

Niina Alho

Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja