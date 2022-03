Eurooppa on siirtynyt Venäjän aloittaman sodan myötä epävarmuuden aikaan. Venäjä ei tällä hetkellä uhkaa Suomea sotilaallisesti, mutta luottamus on tuhoutunut. Turvallisten suhteiden jälleenrakentaminen on jatkossa kiinni Venäjästä itsestään.

Suomi ei kuitenkaan voi vain jäädä toivomaan parasta. Meidän on toimittava turvallisuutemme eteen.

Luotettava ja riittävä turvallisuusjärjestely parantaa myös Suomen asemaa turvallisena investointi- ja muuttokohteena.

Tähän saakka Nato-option lunastusperusteena on pidetty merkittävää muutosta turvallisuusympäristössämme. Se on tapahtunut, minkä lisäksi Venäjä näkee meidät ei-ystävällisenä maana ollessamme mukana EU:n talouspakotteissa.

Kokoomus on ollut vuodesta 2006 lähtien sitä mieltä, että Suomen paikka on Natossa. Suomi on länsimaa vailla läntistä puolustusratkaisua.

Tuoreiden mielipidetiedustelujen mukaan suomalaisista enemmistö haluaa, että liitymme puolustusliitto Natoon, jolloin tukenamme olisi koko liittokunnan sotilaallinen voima. Nato-jäsenyyden myötä Suomella olisi parempi mahdollisuus lisätä globaalia turvallisuutta ja parantaa sotilaallista osaamistamme.

Eduskunnassa käydään lähiaikoina valtioneuvoston selonteon pohjalta keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tulevasta linjasta. Odotamme kaikilta puolueilta selkeitä kantoja siihen, miten Suomen turvallisuus taataan luotettavasti pitkällä aikavälillä.

Tarkan hyötyjen ja riskien punninnan jälkeen on tehtävä harkittu päätös nykyisten ja tulevien sukupolvien turvallisuudesta. Vapautta ja demokratiaa on puolustettava.

Jaana Pelkonen

Anne-Mari Virolainen

Kirjoittajat ovat kokoomuksen kansanedustajia ja ulkoasiainvaliokunnan jäseniä.