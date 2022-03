TPS-säätiön taustahenkilöt avasivat mielipidekirjoituksessaan (TS 14.3.) Artukaisiin kaavaillun liikuntakeskuksen suunnitelmia. Hanke on valtava ja määrittelisi lasten ja nuorten liikuntaa pitkälle eteenpäin.

Siitä olemme kaikki samaa mieltä, että uusia liikuntapaikkoja tarvitaan. Uusille jäille, tekonurmille, parketeille ja permannoille on tarvetta. Lapset ja nuoret tarvitsevat liikkumiseen kunnolliset olosuhteet. Tavoitteena on oltava tasa-arvoiset liikuntatilat niin eri seurojen kuin lajienkin välillä – omaehtoisesti liikkuvia unohtamatta.

Artukaisten hankkeen taustahenkilö ilmoitti (TS 9.3.) selkeästi, että suunnitelma voidaan toteuttaa hyvin ilman jalkapalloakin. Tämä antaa eriskummallisen kuvan suunnitelman intresseistä. Harrastetuin laji ei siis olisi välttämätön hankkeessa, jonka tarkoitus on liikuttaa kaupungin lapsia ja nuoria leveällä rintamalla. Liikuntajohtajakin myönsi, että Artukaista kehitetään jääurheilu edellä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jalkapallon talviolosuhteiden ongelmat ilmenevät hyvin Impivaaran alamittaisessa ja pölyisessä hallissa. Puutteelliset tilat vaikuttavat juuri matalan kynnyksen harrastamisen tarjoamiseen talvisin – tällä on myös yhteiskunnallisia seurauksia. Uusi halli on siksi välttämätön. Sijainniksi suosittelisin Kupittaata, jota voitaisiin sitten kehittää kokonaisuudessaan jalkapallo edellä.

Tavoitteena on oltava tasa-arvoiset liikuntatilat niin eri seurojen kuin lajienkin välillä – omaehtoisesti liikkuvia unohtamatta.

Kaupungilla on iso vastuu harrastamisen ja liikunnan suhteen. Artukaisiin voidaan tietenkin rakentaa hieno liikuntakeskus, jota sitten tuetaan eri reittejä pitkin julkisella rahalla. Mutta silloin sillä on oltava vastuunsa, että se todella liikuttaa lapsia ja nuoria sosioekonomisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta.

Pelkät mielikuvat ja fiilistelyt eivät riitä, vaan konseptin tueksi tarvitaan konkretiaa ennen kuin siitä voidaan mitään päättää. On tiedettävä, mihin kaupungin eurot lopulta menevät.

Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden nimissä on pidettävä huolta myös kaupunginosien liikuntamahdollisuuksista. Tämä palvelee asukkaita iästä riippumatta. Perheille on pystyttävä tarjoamaan liikuntaa, iltapäiväkerhoja ja harrastamista lähellä kotia. Jättihankkeen lisäksi kaupungin liikuntakassan on venyttävä myös tähän.

Kaupungin tahtotila luoda jäjestelmä, jossa yhdellä taholla olisi näin iso valta merkittävien lajien liikuntapaikkoihin, on arveluttava.

Yleisesti suosisin hybridimallia, jossa eri lajien liikuntapaikkoja rakennettaisiin tasaisesti sekä yksityisellä että julkisella rahalla. Avustusjärjestelmän voisi korjata tukemaan paremmin tällaista mallia. ”Joko tai” voisi siis hyvin olla ”sekä että”.

Timo Furuholm

kahden harrastajan isä

kaupunginvaltuutettu (vas)