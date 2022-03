Euroopassa on sota, joka koskettaa jo nyt meitä kaikkia muun muassa hintojen nousun muodossa. Välitimmepä ukrainalaisten hädästä tai emme, se koskettaa meitä. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut voidaan ajatella irrallisina maailman tilanteesta, mutta vaikutuksia niillä toisiinsa on.

Anestesiasairaanhoitaja Markus Suominen tuo mielipidekirjoituksessaan (TS 16.3.) esille useita tärkeitä seikkoja, joista olemme hänen kanssaan yksimielisiä. Laadimme tämän puheenvuoromme ensimmäisen version jo 14.3. ja Suomisen tulkinnat huomioiden tälle uudelle avaukselle olikin tarvetta.

Emme allekirjoita Suomisen vetämiä johtopäätöksiä Jouni Hirviojan tarkoitusperistä (Hirviojan mielipide TS 10.3.) ja toivomme, että tällä kirjoituksella hälvennämme hänen epäluuloaan. Jokainen katsoo maailmaa omasta perspektiivistään emmekä usko väärinymmärryksen olleen tahallista, vaan se liittyy tunteita herättävään kontekstiin. Näin negatiivisen tulkinnan mahdollistaneet sanavalinnat ovat kuitenkin selvästi olleet epäonnistuneita, mistä mielipiteen kirjoittaja Hirvioja esittää nöyrimmän anteeksipyyntönsä.

Me kirjoittajat olemme syvästi huolestuneita terveydenhuollon henkilöstön jaksamisesta ja riittävyydestä. Julkisen terveydenhuollon resursointi on jo vuosia ollut täysin riittämätöntä. Erityisesti hoitajien kuormitus on pandemian aikana kasvanut täysin kohtuuttomaksi.

Julkisen sektorin työolot ja palkka eivät ole pystyneet houkuttelemaan työvoimaa, minkä seurauksena hoitajaresurssia on vuotanut yksityiselle sektorille sekä muille aloille.

Erikoissairaanhoidon toimintaedellytykset ovat täysin riippuvaiset toimivasta perusterveydenhuollosta ja riittävistä hoivapalveluista. Mikäli hoiva- ja vuodeosastopaikkojen määrää ei pystytä oleellisesti nykyisestä kasvattamaan, on erikoissairaanhoito vaarassa romahtaa paineen kasaantuessa sinne.

Tärkein osastohoitopaikkojen määrää rajoittava tekijä on puutteellinen hoitajaresurssi. Tämä on jo nyt todellinen ongelma, jonka kanssa painimme työssämme joka ikinen päivä.

Lakkoilu ei nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ole mielekästä. Lakko on aina huono vaihtoehto ja merkki molempien neuvotteluosapuolien epäonnistumisesta tehtävässään. Julkisessa terveydenhuollossa lakosta kärsii etupäässä kolmas osapuoli – potilaat.

Olemme silti täysin yhtä mieltä hoitajien etujärjestöjen kanssa palkankorotuksen tarpeesta. Hoitajien työpanoksen arvostuksen tulisi näkyä palkkauksessa. Työpanoksen, jota ilman lääkäritkään eivät voi työskennellä potilaidensa hyvinvoinnin eteen.

Vaikka koko muukin julkinen terveydenhuolto on välillä joutunut joustamaan raskaan työtaakan alla, olemme erityisen huolissamme läheisten työtovereidemme ja työpariemme päivittäisestä jaksamisesta. Joka päivä hoitajia vaaditaan venymään – koskaan ei yhteiskunta tule vastaan.

Olemme lääkäreinä valmiit siirtämään meille tarjotun palkankorotuksen suoraan sairaanhoitajien palkankorotukseen. Tyydymme nollakorotukseen, mikäli työnantajajärjestöt sitoutuvat kohtaamaan hoitajajärjestöjen vaatiman palkankorotuksen ja lakoilta vältytään.

Miksi?

Koska se on oikein. Hoitajat ansaitsevat työstään paremman korvauksen.

Koska se on välttämätöntä. Terveydenhuoltomme lepää hoitajien harteilla, eikä meillä ole varaa menettää heitä.

Koska me voimme. Olemme palkkamme kovalla työllä ansainneet, mutta me selviämme marginaalisen elintason laskunkin jälkeen. Elinkustannusten noustessakin. Tämä ei kuitenkaan työtovereidemme, sairaanhoitajien, kohdalla ole enää itsestään selvää.

Jouni Hirvioja

lääkäri, Turku

Jarmo Gunn

lääkäri, Turku

Harri Pikkarainen

lääkäri, Lahti

Kirjoittajat ovat akuuttihoidossa työskenteleviä erikoislääkäreitä.