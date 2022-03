Turun kaupunginhallitus päätti 7.3. Varissuon terveysaseman siirtymisestä väistötiloihin Kupittaalle, kun nykyinen terveysasema joudutaan sisäilmaongelmien vuoksi sulkemaan. Sari Lähteenmäki kirjoitti (TS 16.3.) tämän olleen julma teko.

Terveysaseman tulee minustakin sijaita Varissuolla. Väistötiloja Varissuon alueelta ei terveysasemalle kuitenkaan löytynyt, joten vaihtoehdoiksi jäivät olemassa olevien tilojen vuokraus muualta tai väistötilaelementin hankinta Telesten tontille Varissuon vieressä.

Tehdyllä päätöksellä käyttöön saadaan terveyspalvelukäyttöön suunnitellut, uudet tilat hyvän joukkoliikenneyhteyden varrelta. Väistötilaelementtiä ei ole terveyskeskuskäyttöön vielä Suomessa olemassa, joten sellaisen saaminen olisi ollut epävarmaa. Turussa juuri kilpailutettujen koulujen väistötilaelementtien neliöhinnoista tiedämme myös, että ratkaisu olisi tullut vähintään viisi miljoonaa euroa olemassa olevien tilojen käyttöä kalliimmaksi.

Kupittaalla sijaitsevan väliaikaisen terveysaseman käyttöä helpotetaan lisäämällä sen kautta kulkevaa joukkoliikennettä. Lisäksi joitakin toimintoja, kuten neuvola, selvitetään sijoitettavaksi myös väistön ajaksi Varissuolle.

Lähteenmäki kirjoitti minun todenneen varissuolaisten olevan tyytyväisiä ratkaisuun. Näin en ole todennut; kirjoitin Varissuolla pidetyn kuulemistilaisuuden jälkeen, että osa tilaisuuteen osallistuneista oli huolissaan palveluiden saavutettavuudesta, osa esitti keinoja sen lisäämiseksi ja että tilaisuus lisäsi meidän kaikkien ymmärrystä.

Haluan korostaa, että kyseessä on terveysaseman siirtyminen väistöön. Jatkossa Varissuolla tarvitaan sote-keskus. Terveysaseman piiriin kuuluu noin 16 000 asukasta. Asuinalue on Varsinais-Suomessa ainutlaatuinen: sen asukkaat ovat kotoisin yli 60 eri maasta ja alueella puhutaan lukuisia eri kieliä. Alueella asuu paljon sekä monilapsisia perheitä että ikäihmisiä ja tarve sosiaali- ja terveyspalveluille on suuri.

Kaupunginhallitus päätti lausua päätökset pysyvästä palveluverkosta tekevälle hyvinvointialueelle, että Varissuolla tulisi jatkossa olla sote-keskus. Me kaikki hyvinvointialueen valtuutetut voimme edistää tätä yhteistuumin.

Elina Rantanen

Hyvinvoinnin apulaispormestari (vihr)

Turku