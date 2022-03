Turussa syksyllä 2019 käynnistetty liikuntapaikkaverkon päivityssuunnitelma on herättänyt aktiivista keskustelua. Hyvä niin, asia on äärimmäisen tärkeä! Kauaskantoinen suunnitelma on tulossa kaupunginvaltuuston päätettäväksi kevään aikana.

Turussa on noin 400 kunnallista liikuntapaikkaa. Keskeisimmät rakennukset ovat valmistuneet 1970–1980-luvuilla. Liikuntapaikkaverkosta on seuraavien kymmenen vuoden aikana poistumassa elinkaarensa päässä olevia tiloja, joiden korvaamiseksi tarvitaan pikaisia ratkaisuja. Samalla koulujen liikuntasaliverkoston supistuminen haastaa liikuntapaikkaverkkoa.

Suurimmista kohteista erityisesti Impivaaran jäähallin ja jalkapallohallin, Kupittaan urheiluhallin, Samppalinnan palloiluhallin ja Petreliuksen uimahallin tulevaisuus on ratkaistava. Keskeisistä tiloista Liikuntakeskus Alfan vuokrasopimus on ”jatkoajalla” ja Lintulan voimistelu- ja sirkustilan toiminnoille on löydettävä korvaavat tilat.

Liikuntapaikkaverkossa on lisäksi monia muita yksittäisiä kohteita, jotka edellyttävät päivittämistä. Liikuntapaikkojen investointipaine onkin kova – karkeasti 100 miljoonaa euroa.

On selvää, ettei kaikkia suunnitelmaan sisältyviä investointeja voida toteuttaa lähivuosina. Olisi järkevää toteuttaa korvaavat tilat resurssiviisaalla rakentamisella ja huomioimalla yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa.

Ilman toimijoiden välistä yhteistyötä tavoitetta vetovoimaisesta ja aktivoivasta pohjoiseurooppalaisesta liikunta- ja urheilukaupungista ei voida saavuttaa.

Tampereella satsataan liikuntapaikkoihin historiallisen paljon juuri nyt. Areena, Tammelan Stadion ja Kaupin pesäpallo- ja jalkapallostadionit vasta aloittavat listan. Maauimala avattiin pari vuotta sitten ja Hervannan uimahalli peruskorjattiin vastikään. Hakametsän Sport Campus on vuosikymmenen suurin hanke kaupungissa.

Tampereen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja entinen pormestari Lauri Lyly (sd) nostaa mielipidekirjoituksessaan (Aamulehti 16.12.2021) esiin edellä mainitut mittavat panostukset. Hänen mukaansa Tampereella liikuntaolosuhteet ovat yhteistyön tuloksia ja niitä on onneksi toteutettu usealla eri tavalla: Kaupungin toimesta, yksityisesti ja yhteistyössä. Kaupungin lisäksi toimijoina on seuroja, yksittäisiä ihmisiä ja yrityksiä.

Liikuntapaikkaverkon tavoitteena on olla monipuolinen ja aktivoida mahdollisimman moni turkulainen liikkumaan. Uudistaminen tarvitsee Turussa kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka ulottuu pidemmälle tulevaisuuteen. Ilman toimijoiden välistä yhteistyötä tavoitetta vetovoimaisesta ja aktivoivasta pohjoiseurooppalaisesta liikunta- ja urheilukaupungista ei voida saavuttaa.

Sini Häkkinen

liikuntalautakunnan puheenjohtaja (kok)