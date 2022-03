Demokratian terve toteutuminen on modernin yhteiskunnan perusta. Ilman avoimuutta, tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä demokratia menettää merkityksensä. Itärajan takaa näemme parhaillaan esimerkin siitä, miltä yhteiskunta ilman vapaita vaaleja näyttää.

Siitä syystä myös puolueiden rahallinen tukeminen ja sen avoin läpikäynti on tärkeää. Asia nousi esiin lauantaina 12.3., jolloin Turun Sanomat kirjoitti Turun Kokoomuksen rahallisesta tuesta pormestari Minna Arvelle.

On tärkeä käydä asia avoimesti läpi, ja samalla nostaa asian rakenteelliset huolet esiin.

Valtuustoryhmiä tuetaan maksamalla jokaiselle ryhmälle valtuutettujen määrään perustuen kiinteä vuosittainen tuki. Kaupunginvaltuusto on varannut omalla päätöksellään ryhmille jaettavaksi 140 000 euroa, joka jaetaan valtuutettujen määrään perustuen.

Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea toimintansa järjestämiseen, kehittämiseen (tilavuokriin, laitteisiin, sihteeriin), valtuutettujen koulutukseen sekä kuntalaisille tarkoitettujen keskustelutilaisuuksien järjestämiseen.

Kokoomuksen osalta summa on ollut 16 valtuutetulla 39 400 euroa vuonna 2021. Tämä summa on mennyt puhtaasti valtuustoryhmän sekä Turun Kokoomuksen käytännön asioita hoitavan poliittisen sihteerin palkkakuluihin. Sivukuluineen summa on tukea suurempi.

Muita tukeen kuuluvia kuluja on ollut muun muassa Turun Kokoomuksen toimiston, eli työhuoneen ja kokous- ja varastotilojen vuokra. Valtuustoryhmällä on kyllä kaupungintalolla oma ryhmähuone, mutta se on päivisin kaupungin omassa kokouskäytössä.

Vuokra on maksettu tilojen omistajalle, eli Varsinais-Suomen Kansallissäätiölle.

Perustoimintaan menevät kulut ylittävät jo yksinään valtuustoryhmän tuen. Sillä ei siis kateta edes työntekijän kaikkia kuluja.

Perustoimintaa rahoitetaan lisäksi luottamushenkilömaksulla, joka peritään puolueen luottamuspaikoilla toimivien henkilöiden kokouspalkkioista ja tilitetään puolueille. Vuonna 2021 luottamushenkilömaksuja kertyi noin 50 000 euron verran. Sillä katetaan Turun Kokoomuksen perustoimintaa, kuten vuokrat ja tilaisuuksia, ja muuta perustoimintaa.

Vaaleissa Turun Kokoomus tuki omaa pormestariehdokastaan 12 652 euron verran. Toisin kuin aiemmin jätettiin uutisoimatta, tästä summasta 10 000 euroa tuli suoraan emopuolueelta Kansalliselta Kokoomukselta, eikä suinkaan jatkuvan toiminnan kuluista. Muutoin pormestariehdokasta ei olisi pystytty näin tukemaan.

Jos valtuustoryhmien ja puolueiden yhteyttä ei olisi olemassa, mitä varten puolueet olisivat edes olemassa?

Lopun 2652 euron osuus katettiin vaaleihin varainkeruuta toteuttaneen Kansallissäätiön vaalituella. Tämä tuki meni muutoin täysin yleiseen kampanjaan.

Valtuustoryhmän tukisummalla ei siis toisin sanoen pitkälle vielä pötkitä. Ei nykyisellään edes työntekijän mittaa.

Puoluetuesta pitää puhua, sillä nykyisessä systeemissä on ongelmansa. Puolueiden kohtuullisen pienellä resurssilla tehdyssä perustoiminnassa kaikki liittyy kaikkeen.

Puolueiden valtuustoryhmät ja paikalliset yhdistykset eivät ole toisistaan irrallisia toimijoita. Eivätkä voisi ollakaan, sillä jos valtuustoryhmien ja puolueiden yhteyttä ei olisi olemassa, mitä varten puolueet olisivat edes olemassa?

Valtuustoryhmien ja puolueiden hallinnollinen yhteys voi olla ongelmallista suoran tuen kanssa, sillä puolueet ovat vaaliorganisaatioita. Päällekkäinen hallinto on yksi ratkaisu, mutta kuten tiedämme, hallinnon lisäämisellä ei yleensä sujuvoiteta yhtään mitään.

Siksi puoluetukea tulisi uudistaa, jotta tämä yhteys selkenisi. Yksi vaihtoehto olisi poistaa suora tuki, ja kasvattaa luottamushenkilöiden palkkioita, ja periä täten myös suurempia luottamushenkilömaksuja. Valtuutetun monen sadan euron kokouspalkkion korotus per kokous on kuitenkin keskustelua herättävä ajatus.

Entäpä sitten siirtyminen pelkästään suoraan tukeen purkamalla luottamushenkilömaksujen järjestelmä? Nostetaan suoran tuen tasoa kerralla 400 000 euroon ja jaetaan se ryhmille valtuutettujen määrän perusteella. Miten se otettaisiin vastaan?

Vai jatketaanko vanhalla niin, että eriytetään puolueet ja valtuustoryhmät toisistaan? Edustuksellisen demokratian toimijat tarvitsevat resurssinsa.

Muutokset tukijärjestelmiin ovat avoimuuden kannalta tervetulleita. Ovatko päättäjät, kaupunkilaiset ja siitä raportoiva media siihen valmiita?

Juha Rantasaari

toiminnanjohtaja

Varsinais-Suomen Kokoomus