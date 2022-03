Tämä on avoin tukikirje venäläisille lastenkirjailijoille, runoilijoille, kääntäjille, toimittajille, kustantajille ja kriitikoille. Teille, jotka Ukrainan sodan alettua lähestyitte presidenttiänne Vladimir Putinia ja hänen hallintoaan avoimella kirjeellä vaatien, että sotaa on kutsuttava sodaksi erityisoperaation sijaan ja 24. helmikuuta 2022 aloitettu sota on lopetettava.

Me allekirjoittaneet seisomme rinnallanne, kuten myös kaikkien ukrainalaisten lastenkirjallisuuden alan toimijoiden rinnalla ja vaadimme yhdessä kanssanne sodan lopettamista.

Sota riistää lapsilta turvan ja tulevaisuuden. Me haluamme tehdä työtämme lapsille maailmassa, jossa vallitsee sananvapaus ja rauha.

Vaadimme joukkojen välitöntä vetäytymistä Ukrainasta.

Reetta Niemelä, lastenkirjailija, runoilija; Mila Nirhamo, nukketeatteritaiteilija; Maija Hurme, kuvittaja, kirjailija; Sanna Pelliccioni, kuvittaja, kirjailija; Laura Hallantie, nukketeatteritaiteilija; Sisu Nojonen, valosuunnittelija; Elina Lajunen, nukketeatteritaiteilija; Johanna Latvala, lavastaja, visuaalinen suunnittelija; Roosa Halme, nukketeatteritaiteilija; Alma Rajala, nukketeatteritaiteilija; Veera Vähämaa, lastenkirjailija, sanataideohjaaja; Anni Nykänen, sarjakuvatekijä, kuvittaja; Laura Ertimo, lastentietokirjailija; Salla Kontio, kuvittaja, lastenkirjailija; Pete Revonkorpi, kuvittaja; Anne Vasko, kuvittaja, lastenkirjailija; Maami Snellman, lastenkirjailija, sanataideopettaja; Mari Ahokoivu, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija; Sara Ehnholm Hielm, kustantaja; Ilona Partanen, kuvittaja, lastenkirjailija; Juha Ilkka Kuvittaja, graafinen suunnittelija; Anna Härmälä, sarjakuvataiteilija; Kaisa Eskola, graafinen suunnittelija, kuvittaja; Emma Hagman, kuosisuunnittelija, kuvittaja; Päivi Mansikka-aho kuvittaja, opettaja; Lille Santanen, kuvittaja; Leena Lumme, kuvittaja; Milla Koivunen, kuvittaja; Nina Pirhonen, kuvittaja ja lastenkirjailija; Maria Sannström, kuvittaja; Maria Vilja, kuvittaja; Jenni Tuominen, kuvittaja-kuvataiteilija ja suunnittelija; Karstein Volle, sarjakuvantekijä ja kuvittaja.; Anne Leppänen, kuvataiteilija ja kuvittaja; Nadja Andersson, kuvataiteilija ja kuvittaja; Jukka Pylväs, kuvittaja-graafikko; Joonas Rinta-Kanto, sarjakuvataiteilija ja kuvittaja; Jenna Kunnas, kuvittaja, lastenkirjailija; Mauri Kunnas, lastenkirjailija, kuvittaja; Anne Stolt, kuvittaja; Hanna Konola, kuvittaja ja kuvataiteilija; Janne Toriseva, kuvittaja ja sarjakuvantekijä; Hanna Holma, taidegraafikko; Mari Luoma, kuvittaja; Johanna Rojola, taideopiskelija; Tuomas Kärkkäinen, kuvittaja; Julia Savtchenko, kuvittaja, lastenkirjailija; Heta-Linnea Kovanen, kuvittaja; Anu Välitalo, kuvittaja, kuvataiteilija; Kati Kinnunen, graafinen suunnittelija, kuvittaja; Hanna Vaskivuo, kuvittaja, graafinen suunnittelija; Ossi Pirkonen, kuvittaja; Anniina Mikama, kirjailija ja kuvittaja; Ninni Kairisalo, kuvittaja ja graafinen suunnittelija; Tiina Achrén, graafinen suunnittelija, kuvittaja; Laura Merz, kuvataiteilija ja kuvittaja; Jani Ikonen, kuvittaja; Tero Juuti, graafinen suunnittelija ja kuvittaja; Aiju Salminen, kuvittaja; Maria Manner, graafinen suunnittelija, kuvittaja; Kirsi Sundell, kuosisuunnittelija ja kuvittaja; Tuuli Hypén, sarjakuvantekijä ja kuvittaja; Kati Närhi, kuvittaja; Filippa Hella, kuvittaja ja sarjakuvapiirtäjä; Maria Wager, kuvittaja, kuvataidekasvattaja, graafinen suunnittelija; Päivi Arenius, kuvittaja, graafinen suunnittelija; Mika Launis, kuvittaja ja graafinen suunnittelija; Juliana Hyrri, kuvataiteilija, kuvittaja, sarjakuvataiteilija; Saara Obele, kuvittaja, lastenkirjailija; Kaisa-Maria Laiho, kuvittaja ja kuvataiteilija; Sanna Hellikki Turunen, kuvataiteilija, kuvittaja ja graafikko; Liisa Kallio, kuvittaja, kirjailija; Tiina Konttila, kuvittaja ja kirjailija; Suvi Vehmanen, kuvittaja, kirjailija ja opettaja; Aino Sutinen, kuvittaja, sarjakuvantekijä ja päätoimittaja; Karoliina Pertamo, kuvittaja, kirjailija; Maria Björklund, animaationtekijä ja sarjakuvataiteilija; Virpi Talvitie, kuvittaja, kuvataiteilija; Johanna Uusitalo, kuvittaja; Sakke Yrjölä, kuvittaja, graafikko, opettaja, toimittaja, tietokirjailija; Marjo Nygård, kuvittaja, graafinen suunnittelija, lastenkirjailija; Tiina Eräpuu, kuvittaja; Pekka Rahkonen, kuvittaja; Pauliina Mäkelä, kuvittaja, kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija; Ville Tietäväinen, graafikko, kuvittaja, sarjakuvantekijä; Leena Virtanen, toimittaja, kirjailija; Veera Salmi, lastenkirjailija; Jaana Kari, tuottaja; Topi Korhonen, muusikko; Roman Chauzov, puuseppä; Mila Teräs, lasten- ja nuortenkirjailija; Anni Lappela, kääntäjä; Pirkko Ilmanen, kirjastopedagogi ja tietokirjailija; Anna Sidorova, kääntäjä; Kaisa Happonen, kirjailija; Karri Miettinen, alias Paleface, räppäri ja kirjailija; Noora Kunnas, lastenkirjailija; Ninka Reittu, lastenkirjailija, kuvittaja; Markku Karpio lasten- ja nuortenkirjailija; Salla Simukka, kirjailija; Susanna Sjöman, kääntäjä; Sirpa Kähkönen, kirjailija; Tuutikki Tolonen, lastenkirjailija; Lukukeskus; Sinikka Lumiluoto, klovni; Mariko Härkönen, ohjaaja, käsikirjoittaja; Meria Palin, kuvittaja; Meri Anna Hulkkonen, konstnärlig ledare/ taiteellinen johtaja /artistic director; Lena Frölander-Ulf, kuvittaja, kirjailija; Annika Sandelin kirjailija; Timo Kokkila, sarjakuvantekijä; Hannamari Ruohonen, lastenkirjailija, kuvittaja; Sari Airola, kuvittaja, lastenkirjailija, opettaja; Noora Katto, kuvittaja, graafinen suunnittelija; Carlos da Cruz, kuvittaja ja lastenkirjailija; Katri Kirkkopelto, kuvittaja, lastenkirjailija; Kiira Mukka, kuvittaja, animaattori ;Elina Jasu, kuvittaja; Minna Lehväslaiho, kuvittaja; Hanna Sakara, kuvittaja ja kuvataideopettaja; Pirita Tolvanen, kuvittaja, lastenkirjailija; Oula Jukka Laukkanen, kuvittaja ja graafinen suunnittelija; Jenny Lucander, kuvittaja; Hanna Lahti, graafinen suunnittelija ja kuvittaja; Keanne van de Kreeke, kuvittaja; Kiira Koivunen, graafinen suunnittelija ja kuvittaja; Minna Mäkipää, kuvittaja ja graafinen suunnittelija; Elli Maanpää, kuvataiteilija ja kuvittaja; Veera Pekkinen, tuottaja, kuraattori; Ami Lindholm, kuvittaja, animaatio-ohjaaja; Eri Shimatsuka, kuvittaja ja suunnittelija; Matti Pikkujämsä, kuvittaja; Silja-Maria Wihersaari, kuvittaja; Piia Keto, kuvittaja ja muotoilija; Valpuri Kerttula, kuvittaja; Saara Vallineva, kirjailija-kuvittaja; Suvi-Tuuli Junttila, graafinen suunnittelija, kuvittaja, lastenkirjailija; Meri Mort, kuvittaja, kirjailija, taidekasvattaja; Milla Risku, kuvittaja, visuaalisen teatterin tekijä; Anna Polkutie, kuvittaja, graafinen suunnittelija; Giannetta Porta, kuvittaja; Marika Maijala, kuvittaja ja kirjailija; Noora Huppunen, graafinen suunnittelija, kuvittaja; Kati Vuorento, kuvittaja; Satu Kettunen, kuvittaja, lastenkirjailija, taidekasvattaja; Kristiina Seppä, kuvittaja, graafinen suunnittelija, pelikehittäjä; Elina Johanna Ahonen, kuvittaja, graafinen suunnittelija; Ilja Karsikas, kuvittaja, lastenkirjailija; Tiina Kälkäinen, kuvittaja; Susan Reed, kuvittaja; Johanna Sarajärvi, kuvittaja, graafikko; Marjo Lemponen, kustannuspäällikkö ; Kaisu-Maria Toiskallio, kustannusjohtaja; Viivi Ängeslevä, kustannustoimittaja; Katriina Kauppila, kustannuspäällikkö; Anne Luukkanen, kustannuspäällikkö; Nina Tarvainen, kustannustoimittaja; Noora Sällström, toimituspäällikkö; Sanna Jaatinen, kustannustoimittaja; Antti Aittokoski, säveltäjä, kuvittaja ja ohjaaja; Metsämarja Aittokoski lastenkirjailija, käsikirjoittaja; Päivi Nordling, kirjastonhoitaja, tutkija; Päivi Heikkilä-Halttunen, FT, dosentti lasten- ja nuortenkirjallisuuden kriitikko, tutkija, tietokirjailija ja kouluttaja; Aino Havukainen, lastenkirjailija ja kuvittaja ; Sami Toivonen, lastenkirjailija ja kuvittaja; Ville Hytönen, kirjailija Lastenkirjainstituutti; Tove Appelgren, lastenkirjailija; Hanna Järvenpää, väitöskirjatutkija; Rauna Sirola, kustannustoimittaja; Marianna Koljonen, researcher; Riina Katajavuori, kirjailija, runoilija; Anna Schauman, kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri; Heikki Lahnaoja, kirjastonjohtaja, lastenkirjailija; Leena Lehtolainen, kirjailija; Tatu Kokko, kirjailija; Roope Lipasti, kirjailija; Päivi Alasalmi, kirjailija; Jaana Lehtiö, kirjailija; Jussi Matilainen, lastenkirjailija; Pirjo Suvilehto, kirjailija; Päivi Happonen, oppikirjailija; Tiina Lehtineva, kirjailija; Kirsti Kuronen, kirjailija; Marko Hautala, kirjailija; Arja Puikkonen, lastenkirjailija; Tiina Hautala, kirjailija ja kustantaja; Terhi Kangas, lastenkirjailija; Kaisa Ikola, kirjailija; Siiri Enoranta, kirjailija; Maisa Tonteri, lastenkirjailija, suomentaja; Anneli Kanto, kirjailija, Tampere; Taina Teerialho, kirjailija; Siri Kolu, kirjailija; Marjut Hjelt, tietokirjailija; Elina Rouhiainen, kirjailija; Magdalena Hai, kirjailija; Anu Ojala; Leena Valmu, lasten- ja nuortenkirjailija, tietokirjailija; Laura Lähteenmäki, kirjailija; Liisa Lauerma, lastentietokirjailija; Nadja Sumanen lasten- ja nuorten kirjailija; Anu Jaantila, nuortenkirjailija; Heidi Viherjuuri, lastenkirjailija; Jukka Laajarinne, kirjailija; J.S. Meresmaa, kirjailija ; Päivi Tuulikki Koskela, satukirjailija; Katri Alatalo, kirjailija ; Maria Kuutti, lastenkirjailija; Sini Helminen, nuortenkirjailija ja erikoiskirjastonhoitaja; Alexandra Salmela; Maria Pikkarainen, ohjaaja; Hannele Lampinen, lastenkirjailija; Aino Lehtovaara, muusikko, teatterintekijä; Saara Kekäläinen, kirjailija, Vantaa; Maria Pikkarainen, ohjaaja; Topi Linjama, kirjailija; Riikka Linjama, sanataideopettaja; Mariia Fedulova, kuvataiteilija; Elena Mitina, tanssinopettaja; Reetta Hiltunen, kuvataiteilija; Aino Pesonen, tanssinopettaja; Tintti Karppinen, draamakasvattaja; Elena Kurki, kuvataideopettaja ; Monikulttuurinen teatteriyhdistys RanKids ry; Marja-Leena Lempinen kirjailija; Henrietta Macri, näyttelijä; Jonna Ihanainen, sanataideopettaja; Tuula Korolainen, kirjailija; Nelli Hietala, kirjailija; VaLas, Vapaat lasten- ja nuortenkirjailijat: Mervi Heikkilä, Hannu Hirvonen, Anu Holopainen, Eija Lappalainen, Anne Leinonen, Päivi Lukkarila, Katri Tapola, Raili Mikkanen, Kirsi Pehkonen, Sari Peltoniemi, Katariina Romppainen, Marja-Leena Tiainen, Mimmu Tihinen, Esko-Pekka Tiitinen, Markku Kaskela, Sisko Latvus