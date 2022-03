Lääkäri Jouni Hirvioja aloittaa mielipidekirjoituksensa (TS 10.3.) vertaamalla Ukrainan siviilien kärsimystä suomalaisen terveydenhuollon päivystysasiakkaan kokemukseen muutaman satunnaisesti Tyks Akuutissa tekemänsä päivystysvuoron perusteella. Rinnastus on kelvoton ja nämä asiat eivät ole millään tavalla verrannollisia.

Tekstin jatkuessa, samalla kehuessaan hoitohenkilökuntaa, hän tulee kuitenkin rinnastaneeksi Tehyn tuolloin voimassa olleen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Ukrainan sotaa vastaavaksi kärsimyksen aiheuttajaksi yhteiskunnan heikoimpia kohtaan. Tämä on asiatonta sekä hoitohenkilökuntaa että Ukrainan kansaa kohtaan.

Miksi potilaat sitten kärsivät minun ja kollegoideni ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta? Tämä työtaistelumuoto ei ole potilaiden hankalan tilanteen perimmäinen syy. Todellinen syy on, että julkinen terveydenhuolto on ollut koko yli 20-vuotisen työurani, ja myös sitä ennen, törkeän aliresursoitua. Olemme kansainvälisiin verrokkimaihimme nähden alimiehitettyjä ja -palkattuja.

Sopivaa tilannetta palkkojen ja henkilöstötilanteen korjaukseen ei ole ollut, ei nousu- eikä varsinkaan laskukausina.

Julkinen terveydenhuolto on perustunut hoitohenkilökunnan loputtomaan joustoon, jatkuviin vuoronvaihtoihin ja ylityöhön sekä kollegiaalisuuteen, joista saatu rahallinen korvaus on mitätön, eikä sekään suojaa edessä olevalta loppuunpalamiselta ja alanvaihtosuunnitelmilta.

Hirviojan mainitsemaa hoitovelkaakin aiheuttaa eniten krooninen aliresursointi eikä korona tai yksittäiset työtaistelutoimet.

Henkilökunnan loppuunkuluttaminen on ollut yhteiskunnalle helppoa ja halpaa, ja loputtomasta joustosta on tullut normaalitila. Silloin vain ennalta määrätyn työajan tekeminen aiheuttaa pienen mittakaavan katastrofin ensi minuutilta.

Sama vaikutus on ollut kokeneiden työntekijöiden poistumisella ja heidän korvaajiensa puuttumisella. Ala kun ei enää vedä eikä pidä.

Hirvioja osoittaa tekstissään ensin seurauksen, joka on potilaiden lisääntynyt kärsimys ja sille todellisen syyn, joka on kymmeniä vuosia jatkunut ja kiihtynyt aliresursointi. Silti hän näyttää pitävän todellista syytä suurempana hoitohenkilökunnan hetkellistä ylityökieltoa, mikä osoittaa syvää ymmärtämättömyyttä suomalaisen terveydenhuollon kokonaisuutta ja nykytilaa kohtaan.

Tekstinsä loppupuolella Hirvioja ottaa esiin työtaistelutoimien eettisen aspektin. Tämä on tuttua jo aikaisemmilta todistamiltani työmarkkinakierroksilta. Hoitohenkilökunnan palkkaus nähdään aina eettis-moraalisena kysymyksenä, jota ei korosteta muilla, normaalisti toimivilla aloilla.

Ala tulisi nähdä kuitenkin työmarkkinamielessä tavallisena, jolloin työvoimapulaa ratkaistaisiin työntekijöiden vetoa ja pitoa lisäävällä rahallisella korvauksella, ”kutsumusasiat” jätettäisiin eettisten toimikuntien huoliksi ja liitot voisivat ajaa jäsentensä asiaa kantamatta kokonaisvastuuta muiden alojen, maailman ja kansantalouden tilasta. Ei sellaista muiltakaan liitoilta vaadita.

Hoitoala on niin loputtoman kypsynyt koko ajan lisääntyneisiin tehostamisiin viimeisenä niittinään koronapandemia, että alan ulospääsyä tilanteesta on vaikea nähdä ilman selkeää rahallista kompensaatiota vuosien hyväksikäytöstä, vaikka siihen ei taaskaan olisi taloudellisesti ja eettisesti oikea aika. Tavoitteena on vain saada samanlaista korvausta kuin vastaavan laajuisella koulutuksella ja vastuulla saa nk. tuottavilla aloilla.

Hoitoalan henkilökunta kokee suurta solidaarisuutta Ukrainan kansaa ja sen taistelua kohtaan. Samanlaista solidaarisuutta ja myötäelämistä hoitajat kokevat myös sekä potilaitaan että kanssatyöläisiään kohtaan, vaikka Hirvioja tuntuukin tätä epäilevän. Jokainen tekee sen, minkä osaa ja voi sekä kotimaista ja ulkomaalaista potilasta, työkaveriaan että Ukrainan kärsivää väestöä kohtaan.

Tätä solidaarisuutta ei kuitenkaan voi eikä saa väärinkäyttää jälleen kerran vetoamalla korkeaan moraaliin palkkavaatimuksia tyrmätessä. Poliitikot oikealta vasemmalle joutuvat nyt tilille, koska he ovat puheillaan hoitoalan palkoista luoneet alalle suuret odotukset ja siten jo sekaantuneet työmarkkinaratkaisuun, ja ovat samalla myös siinä asemassa, jossa yhteiskunnan varojen suuntaamisesta ja yleensäkin yhteiskunnan prioriteeteista päätetään.

Markus Suominen

anestesiasairaanhoitaja

Tyks päivystävä leikkausosasto TG4