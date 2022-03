Venäjän sotatoimet Ukrainassa menevät tunteisiin. Enimmäkseen on kyse vihasta, epäuskosta ja voimattomuudesta sikailun edessä.

Presidentti Vladimir Putin käyttäytyy kuin kovis, joka nauttii, kun heikompien puntti tutisee. Kallonkutistaja totesi epävirallisena arvionaan, että Vladimir Vladimirinpoika on lapsena kokenut vääryyksiä ja hakee niille hyvitystä. Vladimir on omasta mielestään kokenut vääryyksiä myös aikuisena.

Venäjän toimien suunnitelmallisuudesta on vaikea ottaa selvää. Läntisistä tiedotusvälineistä saa käsityksen, että Venäjä teki virhearvion ja yllättyi vastarinnan voimakkuudesta.

Rohkenen hieman epäillä. Veikkaan, että on suunnitelmia ja varasuunnitelmia ja varasuunnitelmien varasuunnitelmia kuten entisellä jääkiekkoilijalla luistimia. Lännen reaktiot ovat mukana laskelmissa, samoin pakolaisvirrat ja niiden vaikutukset koronatilanteeseen, jopa väliaikaishallinnon kokoonpano. Myös propagandapurskeet ja provokaatiot ovat osa kuviota. Tavoitteena on harhauttaa Nato ottamaan ratkaiseva askel.

Joitain vuosia sitten itänaapurissa kerrottiin pohjoismaiselle toimittajaryhmälle, että yksi kenraalikunnan skenaarioista on maailmanlaajuinen taistelu luonnonvaroista. Kahakan piti huipentuman tämän vuosikymmenen lopulla. Kaasuputket, Krimin valtaus, sillanpääasema Välimeren rannalta Syyriasta ja meneillään oleva operaatio, jossa Venäjä valloittaa vilja-aitan ja entistä laajemman kaistaleen Mustanmeren rantaa, saattavat olla osa skenaariota.

Kiova on venäläisille tärkeä kaupunki. Sillä on historiallista ja uskonnollista painoarvoa. Tosikkopresidentti ottaa sen koomikkopresidentiltä väkisin – jos ei hyvällä, niin sitten raunioina. Pääasia on, että EU ja Nato eivät laajene.

Kovis ei lopeta ennen kuin kyllästyy tai kohtaa vahvempansa. Ukrainalaisten siviilien kurittaminen alkaa muistuttaa Leningradin piiritystä. Se kuuluu sankarikaupungissa kasvaneen Vladimirin kokemiin vääryyksiin, vaikka tapahtui ennen hänen syntymäänsä. Kaupungin nimi on nykyisin Pietari.

Vladimirillakin on heikko kohtansa. Hän on loppujen lopuksi Leningradin kundi. Ihan vain vinkiksi, jos joku uskaltaa Venäjällä vielä tehdä vastarintaa – tai jos lännellä pettää pokka. Pietarissa on Kapinatori ihan virallisessa nimistössäkin. Sieltä olisi hyvä aloittaa. Kotikaupungin menettäminen sattuisi enemmän kuin Kiovan valloittaminen lämmittää.

Samalla olisi syytä irrottaa Venäjästä myös ympäröivä hallintoalue. Siinä olisi monessa mielessä hyvä puskuri Suomen ja Moskovan välille.

Jukka Painilainen

Leningradinkadun uimamaisteri