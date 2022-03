Turussa on jälleen purku-uhassa historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä rakennuksia. Viime viikolla lehdessä on kerrottu Österbladinkulman suunnitelmaluonnoksista sekä Pukkilan alueen vanhan tehtaan purkamisehdotuksista.

Vanhat rakennukset tekevät kaupungista vakiintuneen, historiaa kunnioittavan ja todellisen. Ilman vanhoja rakennuksia kaupungissa ei ole henkeä, ajallista sidonnaisuutta ja se on juureton.

Vain tällä vuosikymmenellä rakennetuista, uusista rakennuksista koostuva alue on hengetön kulissi ja siinä ei näy ajallista kerroksellisuutta, joka tekee kulttuurin ja historian näkyväksi. Kaupungissa, jossa ei voi nähdä historiaa, on vaikea nähdä myös tulevaan.

Pukkilan alueella vanha tehdasrakennus sitoo koko uuden kaavoitetun asuinalueen yhteen ja antaa sille hengen ja identiteetin. Klassistisvaikutteinen tehdas on rakennettu 1913 ja se on toiminut ensin kaakeliuunitehtaana ja myöhemmin seinä- ja lattialaattatehtaana. Rakennus kertoo Pukkilan alueen historiasta ja on myös rakennustaiteellisesti kaunis.

Uudet rakennukset ovat väistämättä hengettömiä kunnes niihin liitetään elämisen ja ihmisten tarina. Vaikka vanhaan tehtaaseen ei saataisi toteutettua asuntoja tai muuta käyttöä, tulisi se säilyttää alueella monumenttina sen historiasta ja ympäristötaiteena.

Österbladin kulman puutalot Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa pääkirjastoa vastapäätä ovat 1820–1830-luvulta eli ne ovat jo lähes 200 vuotta vanhoja. Nykyisen kirpputorin tiloissa on toiminut 1900-luvun alussa rautakauppa. Nykyinen Dynamona tunnettu rakennus on tiettävästi ollut kauppias Julius Österbladin koti 1800-luvun lopulla. Varmasti nämä kauniit, mutta huonoon kuntoon päästetyt puutalot saisi vielä korjattua arvoiseensa kuntoon, jos tahtoa riittää.

Purkamista perustellaan usein kustannuksilla. Mutta mikä on se hinta, jonka kaupunkilaiset maksavat kaupunkinsa historiattomuudesta, kun vanhat rakennukset vaihdetaan geneerisiin uusiin rakennuksiin? Mitä maksaisimmekaan nyt, että saisimme 1960-luvulla purettuja vanhoja rakennuksiamme takaisin katukuvaan?

Turku on kaunis, Suomen vanhin kaupunki ja sen historian tulee jäädä näkyväksi ja se tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Turku on kaupunkilaisten, ei ainoastaan maataan kehittävien maanomistajien.

Nea Tuominen

arkkitehti SAFA