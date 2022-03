Kerroimme Turun Sanomien haastattelussa (TS 9.3.) ajatuksistamme seuratoiminnan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten laaja-alaisempaan liikuttamiseen muun muassa ottamalla iltapäivät käyttöön nykyistä tehokkaammin. Avasimme samassa yhteydessä suunnitelmiamme liittyen laajemman liikuntakeskuksen rakentamiseen Artukaisiin.

Suunnitelmamme on herättänyt paljon huomiota. Vastaanotto on ollut erityisesti perheiden näkökulmasta erittäin myönteinen, ja useat seurat ovat osoittaneet kiinnostusta hankkeeseen.

Suunnitelma on myös herättänyt huolta jalkapalloseurojen keskuudessa (TS 9.3.). Ymmärrämme huolen, ja haluamme hälventää sitä oikomalla hankkeeseen liittyviä vääriä olettamia tai käsityksiä.

Myös me pidämme ensisijaisen tärkeänä, että liikuntapaikkaverkkoon sekä mahdollisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen liittyvät päätökset tai linjaukset eivät nosta harrastamisen kustannuksia. Uskomme, että urheiluseuroilla on tulevaisuudessa nykyistäkin merkittävämpi rooli lasten ja nuorten liikuttamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Meidän on yhdessä pidettävä huoli kaikkien seurojen elinvoimaisuudesta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Artukaisten alueelle suunniteltu liikuntakeskus ei ole vain TPS:n hanke. Lähdimme liikkeelle erityisesti jääkiekon tarpeista Impivaaran jääratojen tullessa teknisen käyttöiän päähän, mutta suunnitelmien edetessä on mukaan kytkeytynyt myös muita lajeja ja seuroja, joilla on omia olosuhdetarpeita.

Kuten TS:n haastattelussa kerroimme, olosuhteiden suunnittelun yhteydessä on syntynyt iltapäivien parempaan hyödyntämiseen liittyvä konsepti, joka paitsi tehostaa olosuhteiden käyttöä ja alentaa näistä aiheutuvia kustannuksia myös parantaa merkittävästi lasten sekä perheiden arkea. Seurojen toiminnassa mukana olevat osallistuisivat ohjattuihin harjoituksiin, muut saisivat mahdollisuuden harrastaa omatoimisesti.

Myös me pidämme ensisijaisen tärkeänä, että liikuntapaikkaverkkoon sekä mahdollisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen liittyvät päätökset tai linjaukset eivät nosta harrastamisen kustannuksia.

Laajempi monilajinen ja -seurainen keskittymä, jossa on sekä poika- että tyttöpainotteisia lajeja, synnyttäisi tarvittavan mittakaavan monipuolisen iltapäivätoiminnan järjestämiselle seurojen yhteisellä resursoinnilla ja kustannustehokkaasti.

Isompi keskus mahdollistaisi myös tiloihin, teknologiaan ja oheispalveluihin tehtävät panostukset, joihin seuroilla ei nyt ole mahdollisuutta. Uskomme myös, että monen lajin ja seuran mukanaolo yhteisessä keskuksessa edistäisi seurojen yhteistyötä ja tukisi lasten monilajisuutta.

Kuten toimme haastattelussa esiin, on keskus mahdollista toteuttaa ilman jalkapalloa. Tämä ei ole kuitenkaan toivottava lopputulema jalkapallonkaan kannalta, sillä uskomme iltapäivään painottuvan toiminnan kiinnostavan myös jalkapallojunioreita ja näiden perheitä.

Lisäksi tavoitteenamme on edistää seuratoiminnan ulkopuolelle jäävien lasten ja nuorten liikkumista. Pansio-Perno -alueella on paljon ala- ja yläasteikäisiä, joiden keskuudessa olisi kysyntää matalan kynnyksen harrastetoiminnalle. Jalkapallo olisi helposti lähestyttävänä lajina tässä varmasti aivan avainroolissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turkuun tarvitaan kiinteä jalkapallohalli, joka palvelee kaikkia seuroja ja on hyödynnettävissä myös isommissa tapahtumissa. Kyse on myös niin merkittävästä investoinnista, minkä rahoittaminen ei onnistu jalkapallon harrastajien käyttömaksuilla, että hanke pitäisi nähdäksemme toteuttaa kaupunkivetoisesti.

Tomi Aalto

Turun Palloseuran Säätiön asiamies

Saku Koivu

Turun Palloseuran Säätiön ja HC TPS Turku Oy:n hallituksen jäsen

Kai Koskinen

HC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja TPS Juniori­jääkiekko ry:n hallituksen jäsen