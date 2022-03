Juhlapuheet ja lupaukset ovat kauniita. Tutkijoiden arki on kuitenkin aivan muuta.

Ministeri Antti Kurvinen ilmoitti keskiviikkona, että Suomessa luovutaan korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa. Ja Ukrainan osalta ministeriössä valmistellaan toimia, joilla voitaisiin tukea ukrainalaisia opiskelijoita ja tutkijoita.

Tuleeko meille näin lisää arvokkaita osaajia?

Ainakin tällä hetkellä kotimainen tutkimusjärjestelmämme kehittyy epävarmoissa oloissa. Ja tästä itse tutkijana kannan suurta huolta.

Viime aikoina tutkijoiden keskuudessa yleisin keskustelunaihe on liittynyt rahaan, sen hakemiseen ja saamiseen. Ja leikkauksia tieteeseen on tulossa näillä näkymin lisää ensi vuodesta alkaen.

On surullista, että yhteiskunnallinen keskustelu pyörii tieteen leikkaamisen ympärillä. Poliittinen keskustelu on mielestäni ristiriitaista. Kauniita toteamuksia poliittisilta päättäjiltä, kuinka faktapohjainen päätöksenteko ja uusi tutkimustieto on tärkeää. Mutta samanaikaisesti siihen ei osoiteta riittäviä resursseja.

Poliittisten päättäjien vastuulla on, että tulevaisuudessakin on suomalaista tiedettä. Ja on ymmärrettävä, että moni nuori tutkija saattaa katsoa parhaaksi jättää Suomen. Tällaiseen meillä ei ole varaa.

Parannusta tieteen rahoitukseen ei ole näköpiirissä, mikäli koulutuksen, tutkimuksen ja tieteen merkitystä ei kylliksi korosteta ja ymmärretä yhteiskunnallisessa keskustelussa. On ymmärrettävä, että uudet innovaatiot syntyvät tutkimuksesta ja tieteestä. Yritykset hyödyntävät niitä ja luovat meille elinehtoja Suomen menestymiseen maailmalla.

Päättäjien on tärkeä ymmärtää ja löytää yksimielisempää tahtoa puolustaa kansainvälisesti laadukkaaksi arvioitua tiedettä. Leikkaukset, joista on keskusteltu, ovat liittyneet Suomen Akatemiaan. Tämä tarkoittaa leikkauksia kansainvälisen vertaisarvioinnin perusteella tehtävään tutkimusrahoitukseen eli korkeatasoiseen Suomessa harjoitettavaan tieteeseen.

Miten tämä on edes mahdollista?

Minun on vaikea ymmärtää, että suomalaisen yhteiskunnan perustana olevat sivistys, koulutus, tasa-arvo ym. ovat näin huteralla pohjalla. Keskustelua käydään tutkimukseen perustuvan rahoituksen ympärillä. Liian vähän on keskusteltu siitä, missä asennossa maamme makaisi ilman tutkimusta ja koulutusta.

Nyt pallo on poliitikoilla ja hallituksella. On vastuullista, että asetetut tavoitteet ja konkretia kohtaavat kevään kehysriihessä.

Karoliina Kähönen

tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

Liike Nyt -puolueen varapuheenjohtaja