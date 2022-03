Kupittaan siirtolapuutarhan tulevaisuuteen vaikuttava yleiskaavaehdotus on saanut viime aikoina paljon huomioita mediassa.

Meille palstalaisille puutarha on luonnollisestikin mittaamattoman merkittävä paikka. Haluamme kuitenkin korostaa, että Kupittaan siirtolapuutarha on tärkeä myös muille ainutlaatuista puutarhaympäristöä arvostaville kaupunkilaisille ja vierailijoille. Kupittaan siirtolapuutarhan arvo on tunnustettu kaupunkiympäristön, kulttuurihistorian ja monimuotoisen kaupunkiluonnon kannalta.

Lakkauttamista puoltavana argumenttina on esitetty sitä, että alue olisi vain pienen joukon käytössä ja harvojen etuoikeus.

Alue on jo nyt avointa kaupungin puistoaluetta. Toivotamme vierailijat tervetulleiksi puutarhaan ympäri vuoden, ja teemmekin laajaa yhteistyötä erilaisten kumppaneiden, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, mikä on avartanut alueen monipuolisia käyttömahdollisuuksia muun muassa päiväkotilapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Siirtolapuutarhan sijainti joukkoliikennereitistön varrella ja lähellä keskustaa mahdollistaa helpon saavutettavuuden myös matkailukohteena, ja sen virkistysarvo kaupunkilaisille on korvaamaton.

Kupittaan siirtolapuutarhan toiminnalla on monimuotoinen sosiaalinen merkitys ja edelläkävijän rooli siirtolapuutarhojen käytön laajentamisessa osaksi ympäröivää yhteiskuntaa, mistä olemme myös saaneet kansainvälistä tunnustusta.

Mikäli kaavaehdotus toteutuu, katoaa lähes 90-vuotias Kupittaan siirtolapuutarha Turun kartalta ja yhdistyksen toiminta päättyy. Samalla laaja, yhteisöllinen kaupunkilaisten verkosto rikkoutuu.

Siirtolapuutarhat edustavat elävää kulttuuriperintöä, ne siirtävät tietoa perinnekasveista, edistävät nykyaikaista kaupunkiviljelyä ja ovat tärkeässä roolissa kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden mahdollistajina. Ainutlaatuinen kasvillisuus tarjoaa elinympäristön monimuotoiselle eliöstölle, johon sisältyy esimerkiksi runsaasti lintuja ja pölyttäjiä.

Kupittaan siirtolapuutarhan kaltaisten viherympäristöjen säilyttäminen ja kehittäminen on täysin linjassa Turun kaupungin kestävän kehityksen mukaisten ekologisten sekä sosiaalisten tavoitteiden kanssa.

Yhdistyksemme haluaa myös jatkossa kehittää puutarhaa entisestään kaikkien kaupunkilaisten ja vierailijoiden virkistys- ja oppimisympäristönä, yhteistyössä niin kaupungin kuin muidenkin toimijoiden kanssa.

Turun vanhimman siirtolapuutarhan säilyttäminen on merkittävä osoitus tulevaisuuteen katsovasta, ympäristöä ja ihmistä kunnioittavasta kaupunkikehityksestä.

Haluamme myös lämpimästi kiittää yhteistyötahojamme ja kaikkia, jotka ovat osoittaneet tukensa meille. Kiitos jo etukäteen, että jaksatte jatkossakin tehdä työtä meille kaikille niin tärkeän asian hyväksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry

Hallitus