Monien vuosien ajan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on ollut mahdollisuus hoitaa alueensa perhetyö ostopalvelutunteina. Yhteisen kasvatustyön alaisuudessa työskenteleviä lastenohjaajia on rekrytoitu kyseiseen tehtävään. Ostopalvelutuntien määrät ovat vaihdelleet seurakunnittain muutamasta viikkotyötunnista ylöspäin.

Perhetyö on hyvin laaja-alaista ja perheitä kohdataan monien erilaisten työmuotojen kautta: on perhekahvilat, perhekerhot, perhemuskarit, perheleirit, vauvakahvilat, sormiruokailuryhmät, pikku helppi, perheille suunnatut tapahtumat ja yhä enenevässä määrin myös perheille suunnattu somen välityksellä tapahtuva toiminta sekä yhteistyö kaupungin ja järjestöjen kanssa.

Listaa voisi vielä jatkaa, sillä perhetyöntekijöiden sitoutuminen työhön ja innovatiivinen työote ovat vertaansa vailla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Herääkin kysymys, kuinka paljon seurakunnat ovat valmiita panostamaan perhetyöhön? Se on juurikin sitä keskeisintä ruohonjuuritason työtä. Perhetyöntekijät kohtaavat perheiden moninaisia haasteita arjessa iloineen ja suruineen, ja heillä täytyy olla myös osaamista tunnistaa mahdollinen lisäavun tarve sekä kyky ohjata perheitä tarvittaessa eteenpäin.

Juuri lapsi- ja perhetyötä tekevät lastenohjaajat ovat keskeisessä asemassa siinä, herääkö perheillä mielenkiinto osallistua seurakunnassa tapahtuvaan toimintaan nyt ja tulevaisuudessa.

Seurakuntien perhetyössä on keskeistä ennaltaehkäisevä työote: herkät korvat, auttavat kädet ja sydän.

Osa seurakunnista on ymmärtänyt perhetyön tärkeyden ja seurakunnilla on omat kokoaikaiset perhetyöntekijänsä, mutta valitettavasti on edelleen niitä yhtymän alueen seurakuntia, joissa perhetyö kuitataan minimityötuntimäärän puitteissa.

Tosiasiassa juuri lapsi- ja perhetyötä tekevät lastenohjaajat ovat keskeisessä asemassa siinä, herääkö perheillä mielenkiinto osallistua seurakunnassa tapahtuvaan toimintaan nyt ja tulevaisuudessa, vai jääkö toiminta vieraaksi ja etäiseksi ja siitä erkaannutaan kokonaan.

Paljon on puhuttu hoitoalan henkilökunnan palkoista, arvostuksesta ja työoloista, mutta seurakuntien perhetyöntekijät ja lastenohjaajat ovat vaienneet. Miksi?

Vanha sanonta ”vaatimattomuus kaunistaa” ei ole paras menetelmä oman ammatti-identiteetin ja työn arvostuksen vaalimisessa ja ammatillisen osaamisen esille tuomisessa.

Perhetyö hierarkian pohjalla