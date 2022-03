Suomalaisten Nato-kannatus on noussut historiallisesti näinä historiallisina aikoina. Vielä on kuitenkin runsaasti kansalaisia ja päättäjiä, jotka vähintäänkin empivät kantaansa.

Ensimmäiseksi on ymmärrettävä, että Suomen turvallisuustilanne muuttui yhdessä yössä rajusti ja peruuttamattomasti. Kaikki se, mihin Suomen puolueettomuus-, ulko- sekä puolustuspolitiikka toisen maailmansodan jälkeen perustui, on menettänyt arvonsa. Tilanne on arvioitava ja rakennettava täysin uusiksi.

Mikäli Putin onnistuu valloittamaan Ukrainan, on turha kuvitella, että toiminta loppuu siihen. Kun tälle tielle on nyt käyty, se on käytävä loppuun saakka.

Suomi on ikävä kyllä seuraavien uhrien listalla hyvin potentiaalinen kohde ja siihen löytyy useitakin syitä. Putinin näkökulmasta Suomi kuuluu jo historiallisistakin syistä Venäjälle, mutta samalla Suomi on oivallinen kohde, mikäli Venäjä haluaa rangaista välillisesti Yhdysvaltoja. Syiden löytämiseksi tähänkään ei Putinilla ole mitään vaikeuksia.

Käpertyminen suomettumiseen ei ole enää keino välttyä Venäjän uhalta. Ainoa toimiva keino on voiman ja väkivallan matematiikka. Kyse on siitä, kuinka kannattavan Venäjä laskee hyökkäyksen Suomeen olevan.

Venäjä tietää, että Natoa vastaan se ei pärjää. Mutta kuten tiedustelueversti, tohtori Martti J. Karikin vastikään (6.3.) Iltalehden haastattelussa totesi: Jos Suomi ei liity Natoon ja Venäjälle syntyisi operationaalinen tarve käyttää voimaa, silloin olisimme yksin ja pulassa.

Moni pelkää Venäjän reaktioita jo siinä vaiheessa, mikäli Suomi käynnistäisi hakumenettelyn. Menettely on tehtävä niin, että Suomi saa jo lähtötilanteessa takuut siitä, ettei yksikään jäsenmaa jäsenyyttä vastusta ja että prosessi olisi mahdollisimman nopea. Naton pääsihteeri Stoltenberg on julkisesti todennut, ettei näe ongelmia kummassakaan asiassa.

Samalla pitää olla neuvoteltuna artikla 5:n käyttöönotto jo hakumenettelyssä. Sen mukaan hyökkäys Nato-maahan on hyökkäys Natoa vastaan ja seuraukset olisivat sen mukaiset. Suomi saisi riittävät turvatakuut jo hakuprosessissa, vaikka se ei olisi täysimääräinen Nato-jäsen.

Muun muassa Irlannin tiedeakatemian jäsen, neurotieteilijä Ian Robertson on arvioinut Putinin tilannetta ja se valottaa tilannetta myös omalla tavallaan. Rajoittamaton vallankäyttö aiheuttaa aivojen dopamiinituotannossa hyvin rajuja reaktioita. Se addiktoi, korostaa narsistia piirteitä ja heikentää riskinarviointikykyä, Robertson toteaa Yle:n haastattelussa 4.3. Se aiheuttaa fysiologisestikin hyvin samanlaisia reaktiota ja muutoksia kuin huumeiden käyttö.

Pitkään jatkunut rajoittamaton yksinvalta voi aiheuttaa aivoissa ja aivotoiminnassa äärimmäisiä muutoksia, joiden ansiosta kyky ymmärtää ja arvioida tilannetta ratkaisevasti vaarantuu. Robertson on havainnut useita merkkejä tästä Putinin kohdalla. Jos tämä on tilanne, se on silloin myös yksi monista syistä, miksi sotaisa toiminta ei tule loppumaan, ei vähenemään, vaan päinvastoin. Toiminnan järjettömyys, epäloogisuus ja suoranainen itsetuhoisuus puhuu vallitsevasta tilanteesta kyllä omaa korutonta kieltään.

Ainoa keino vastustaa tätä tilannetta on huolehtia riittävästi omasta puolustuksesta. Siitä, että väkivallan kylmä laskukone tuottaa selvän lopputuloksen – Suomeen ei kannata kajota.

Sitä samaa tulosta meidänkin on tarkkaan katsottava, kun arvioimme kantaamme Natoa kohtaan. Ja samalla kannattaa kuunnella asiantuntijoiden näkemyksiä erityisen tarkalla korvalla.

Marko Kilpi

kansanedustaja

(kok)