Venäjän hyökkäystoimet Ukrainassa ovat voimistuneet ja kohdistuneet myös kaupunkien asuinalueille ja jopa sairaaloihin. Siviiliuhrien määrä on kasvanut.

Periksiantamaton presidentti tai diktaattori Vladimir Putin on toistanut useamman kerran, että Venäjä saavuttaa tavoitteensa. Putin ei välitä talouspakotteista eikä pysähdy niihin, vaan taistelee katkeraan loppuun asti ihmishengistä välittämättä.

Venäjän niin sanottu Nato-pelko ja turvatakuuvaatimus on silmänlumetta. Putin on jo ylittänyt sellaisia rajoja, että hän ei kunnioita ketään ja on valmis tekemään brutaaleja ratkaisuja. Jos et ole hänen puolellaan, olet automaattisesti häntä vastaan.

Länsimaiden ei tulisi alistua pelottelun alle, jonka varjolla Venäjä jatkaa hyökkäystään, tuhoaa ja teurastaa Ukrainaa ja uhkailee jo öljyntuottajamaita, vaan luottaa omaan pelotteeseensa. Ei ole kauhun tasapainoa, jos Venäjä sanelee ehdot.

Kuinka paljon Euroopalle ja muille länsimaille merkitsee vapaus ja demokratia? Voivatko Eurooppa ja muut länsimaat antaa Ukrainan mennä tyrannin vallan alle? Nyt ei ole kysymys pelkästään Ukrainasta, vaan laajemmin vapauden ja demokratian puolustamisesta ja säilymisestä Euroopassa.

Pinta-alaltaan Euroopan toiseksi suurimman maan valtaaminen olisi Venäjälle iso voitto. Monet asiantuntijat ovat varoittaneet, että se ei ole Venäjän lopullinen tavoite.

Putin haluaa entisen Neuvostoliiton tai keisarikunnan ajan rajat sekä uuden maailmanjärjestyksen Kiinan kanssa. Putin on rakentanut presidenttikausinaan talous- ja muita suhteita Eurooppaan niin, että Euroopalla olisi riippuvuuksia Venäjään. Nähtäväksi myös jää, alkaako Kiina painostaa enemmän Taiwania paralympialaisten jälkeen.

Ennen pitkää länsimaat ja Nato saavat vastaansa vielä isomman voiman, jos Venäjää ei pakoteta nyt rauhaan ja vetäytymään. Jos länsimaat ja Nato näyttävät heikoilta Venäjän ja Kiinan näkökulmista, ne jatkavat omaa voimapolitiikkaansa.

Tällä palstalla on kirjoitettu myös siitä, että pakoteruuvin kiristämisen sijaan tulisi etsiä liennytystä.

Ajatus on oikea ja liennytystä haettiin kuukausia, mutta Venäjällä ei ollut todellisia pyrkimyksiä rauhaan. Venäjä valitsi sodan.

Kosto johtaa helposti uuteen kostoon. Se on loputon kierre.

Barbaarinen hyökkäys itsenäiseen maahan on rikos, jota Eurooppa ja Nato eivät voi loputtomiin katsoa sivusta, vaikka oman maan puolustaminen on aina ensisijaisesti oman armeijan ja kansan vastuulla. Asetoimituksia mikään maa ei voi jatkaa loputtomiin oman puolustuskykynsä turvaamiseksi.

Länsimailla on avaimet sodan lopettamiseen. Riskit ovat isot, mutta riskit ovat entistä isommat, mitä pidemmälle sota ja sen vaikutukset etenevät. Mitä nopeammin sota loppuu, sitä vähemmillä inhimillisillä kärsimyksillä ja talouden vaurioilla päästään.

Marko Heimonen

(kesk)

Kaarina