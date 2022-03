Olen saanut testosteronin korvaushoitoa nyt noin kolmisen vuotta. Olen 47-vuotias, joten hoito tulee toivottavasti jatkumaan vielä pitkään. Oma elimistö kun ei hormonia itse pysty tuottamaan.

Ensimmäiset oireet hormonivajeesta olivat muun muassa alakuloisuus, vetämättömyys, libidon alentuminen ja yleinen haluttomuus niin elämässä kuin seksuaalisestikin. Lääkärille vihdoin lähtiessäni olin jo ajatellut, että siinäkö miehinen elämäni sitten oli?

Oikean lääkärin ja nopeiden tutkimusten valmistuttua diagnoosi oli selkeä. Hormonivajaus. Testosteroniarvoni olivat hyvän matkaa alle suositeltujen viitearvojen.

Aluksi korvaushoito aloitettiin testosteronia sisältävällä geelillä, minkä tehon todettiin reilun vuoden käytön jälkeen olevan lähes olematon. Oli tullut siis määrättyä väärä lääke. Hetkittäiseen piristymiseen syynä taisi enemmänkin olla lumevaikutus ja tietoisuus hoidon aloittamisesta ja sen olemassaolosta. Ihmismieli kun taitaa toimia juurikin niin. Totuus oli kuitenkin aivan toinen.

Myöhemmin hoidoksi valikoitui piikityshoito, missä testosteronia piikitetään suoraan lihakseen noin kahden kuukauden välein. Tulokset hoidon vaihdosta ovat olleet ilmeiset ja ennen kaikkea positiiviset. Hormonitasot ovat vahvasti viitearvojen yläpäässä, samoin olo on muuttunut masentuneesta keski-ikäisestä iloiseksi ja positiiviseksi niin henkisesti kuin fyysisesti. Myös libido on näyttäytynyt vahvempana kuin koskaan elämässäni. Elämäni on alkanut uudelleen.

Kyllä meillä miehilläkin on oikeus hyvään elämään koko elomme ajan.

Viime kerralla lääkärissä käydessäni tuli keskustelua korvaushoidon korvattavuudesta. Nykyinen ohjeistus siis on, että korvattavuus loppuu 60 vuoden tullessa mittariin. Tämän jälkeen lääke tulee maksaa kokonaisuudessaan itse.

Mielestäni on käsittämätöntä, miten vanhanaikainen tämä korvattavuuden ikäasia on ko. korvaushoidosta puhuttaessa. Onko tosiaan niin, että oletuksena yli 60-vuotiaiden miesten ei enää tarvitse kokea olevansa miehiä tai että näiden herrojen seksuaalinen elämä on ohi?

Oma näkemykseni on, että elämän tai seksuaalisen kanssakäymisen ei tule päättyä 60 kynttilän sammuttua kakusta, päinvastoin. Me miehetkin haluamme elää elämämme vahvasti miehinä sekä nauttia seksuaalisen elämän jatkumisesta paljon pidempään. Silloinhan sitä alkaa vasta olemaan aikaa puolison kanssa, kun työt päättyvät ja se ”oma” elämä alkaa.

Siksi on siis ehdottoman tärkeää, että korvaushoidon korvattavuusikärajaa nostetaan huomattavasti ylemmäs aina 75–80-vuotiaaksi saakka. Kyllä meillä miehilläkin on oikeus hyvään elämään koko elomme ajan.

Huolestunut korvaushoitoa saava turkulainen