Juuri kun kaksi vuotta jatkuneet koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset alkoivat helpottaa ja heräsi toivo paluusta mahdollisimman normaaliin arkeen, alkoi meitä kaikkia järkyttänyt sota Venäjän hyökätessä Ukrainaan.

Keskuudessamme on yhä ihmisiä, jotka ovat joutuneet kokemaan sodan kauhut ja menetykset omakohtaisesti. Sodan seuraaminen uutisten ja ajankohtaohjelmien kautta voi herättää paljon huolta ja ahdistusta, pelkoakin.

Ihmisten hädän ja kärsimyksen näkeminen voi aiheuttaa voimakkaita reaktioita kaikissa meissä, mutta etenkin he, jotka ovat elämänsä aikana joutuneet kokemaan saman kohtalon, voivat tuntea nyt suurta ahdistusta. Ihmisen tunnemuisti kantaa läpi elämän ja siksi koen suurta huolta meidän ikäihmisten yksinäisyydestä ja mielen hyvinvoinnista etenkin tällä hetkellä.

Jokainen meistä voi nyt pysähtyä miettimään, onko lähipiirissä joku yksinäinen ikäihminen, jota voisi käydä tervehtimässä, kenties käydä hänen kanssaan ulkona tai vain keskustella. Tuoda toivoa ja valoa hänen päiväänsä, kukin parhaalla katsomallaan tavalla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat myös apua ja tukea. Alla joitakin erityisesti ikäihmisille tukea antavien järjestöjen yhteystietoja:

Suvanto ry: Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry tarjoaa henkilökohtaista keskusteluapua puhelimitse ja kasvokkain ikääntyneille. Yhdistyksen väkivaltatyön asiantuntijat ovat myös perehtyneitä sotatraumoihin. Yhdistyksen asiantuntijoiden yhteystiedot: Erityisasiantuntija Päivi Helekallio, puh. 050-577 021, asiantuntija Christina Koivukoski, puh. 050 577 0218.

Vanhustyön keskusliitto: Vahvikelinja on Vanhustyön keskusliiton ikääntyneille suunnattu puhelinpalvelu. Se tarjoaa synkkien sotauutisten keskellä muuta ajateltavaa päivään virkistävien keskustelujen ja yhdessä tekemisen avulla. Vahvikelinjan puhelinnumero on 050 328 8588. Tällä hetkellä vapaaehtoisemme päivystävät maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13–15. Vahvikelinjan puhelinnumero on tavallinen kännykkänumero, joten se kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin, eikä siihen soittamisesta koidu ylimääräisiä kuluja.

Mielenterveyden keskusliitto: Neuvontapuhelin 0203 91920 joka arkipäivä klo 10–15.

MIELI Suomen Mielenterveys ry: Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.

Svenskspråkig kristelefon 09 2525 0112 är öppen: må och ons kl. 16–20, tis, tors och fre kl. 9-13. Fredagar även på engelska.

Toivon lämpimästi kaikkien jakavan yllä olevia yhteystietoja lähimmäiselleen, joka on avun tarpeessa.

Turun vanhusneuvosto jalkautuu tämän vuoden toimintasuunnitelman mukaisesti tapaamaan turkulaisia ikäihmisiä Liikkuvan resurssikeskuksen neuvonta-auton mukana, joka liikkuu eri puolilla Turkua maaliskuusta alkaen. Neuvonta-autossa on tavattavissa tuttuun tapaan Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Liikkuvan resurssikeskuksen työntekijä, Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja ja lisäksi nyt kevään ajan mukana on edustajia vanhusneuvostosta.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi tapaamaan vanhusneuvoston jäseniä, kuulemaan neuvoston toiminnasta ja keskustelemaan turkulaisia ikäihmisiä koskevista ajankohtaisista asioista.

Neuvonta-auton pysäkit:

• Länsikeskus ti 15.3. klo 13–14.30, K-market Suikkilan edusta.

• Maaria-Paattinen ti 22.3. klo 13–14.30, Paattisten kauppakeskuksen piha.

• Pansio-Jyrkkälä ti 12.4. klo 13–14.30, Jyrkkälän tori (Jyrkkälänkatu 2).

• Hirvensalo-Kakskerta ti 26.4. klo 13–14.30, Meri-Karinan parkkipaikka.

• Varissuo-Lauste ti 10.5. klo 13–14.30, Lausteen Kirjurinaukio.

• Nummi-Halinen ti 24.5. klo 13–14.30, Omaishoitokeskuksen piha, (Vanha Hämeentie 105).

• Skanssi-Uittamo ti 7.6. klo 13–14.30, K-kauppa Uittamon parkkipaikka.

Vanhusneuvoston puheenjohtaja on tavattavissa Tukenasi ry:n Lähitorilla (Revontulenkatu 4) torstaina 10.3. klo 13. Lisäksi vanhusneuvoston jäseniä on tavattavissa Naantalin Aurinkoisen Kauppiaskadun kahvilassa tiistaisin 12.4.,10.5. ja 7.6. klo 13–14.

Lisätietoja vanhusneuvostosta: turku.fi/vanhusneuvosto

Marjut Aalto

Turun kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry