Käynnissä olevan Venäjän hyökkäyksen myötä on käynyt selväksi, että Ukraina on ollut vahvasti voitolla sodan informaatiosodankäynnissä. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on noussut kansakuntansa taistelutahdon keulakuvana meemiajan Churchilliksi. Venäjä puolestaan yrittää vakuuttaa kansalaisilleen, että kyse on siististä ja rajoitetusta sotaretkestä, jossa palautetaan ruotuun venäjänkielisiä sortavia natseja.

Kun tilanne on mustavalkoinen, kuten tällä hetkellä, on helppo olla muodostamatta mielipidettä ja vaikea häiritä sitä. Kun pikkuhiljaa tulemme ulos sodan eskaloitumisen shokista ja tapahtumien edetessä tilanne muuttuu. Silloin on taas mahdollista ja tehokkaampaa häiritä demokraattista päätöksentekoa keinotekoisilla hahmoilla ja väitteillä.

Ulkoisessa informaatiovaikuttamisessa tartutaan olemassaoleviin asioihin ja vaikutetaan tunteisiin. Siinä etsitään niitä rakoja yhteiskunnasta, joita on olemassa ja yritetään kiilata niitä leveämmiksi. Epäluottamusta ja jopa vihaa synnyttäen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Informaatiovaikuttamisen päämäärä ei yleensä ole saada ihmistä muuttamaan omaa mielipidettään, vaan hylkäämään sen epävarmana. Vaarallisin tilanne on silloin, kun koetaan, että mihinkään tietoon ei voi enää luottaa.

Koronan myötä nousi myös Suomessa pieni, mutta hyvin äänekäs koronan kieltävien ryhmä. Pitkään jatkuneen epävarmuuden myötä he myös saivat kasvatettua joukkoaan.

Samaan aikaan liikehdintään lähti aktiivisesti mukaan myös Venäjän asialla olevia toimijoita. Toiminta on ollut siinä mielessä onnistunutta heidän kannaltaan, että monet hyvin aktiivisesti koronadenialismia levittäneet anonyymit someprofiilit ovat myös ahkeria levittämään Venäjän tavoitteita myötäileviä viestejä. Havainto perustuu sosiaaliseen mediaan kohdistuneeseen tiedonkeräykseen, joka alkoi joulukuussa 2020.

Edessä on nyt monin tavoin äärimmäisen epävarmuuden aikoja. Tämä tarkoittaa yhä useammin tilanteita, joissa tiedonjano on suuri, mutta tarjolla oleva tieto vähäistä. Niissä hetkissä on informaatiovaikuttamisen riski suurimmillaan.

Asetelma kertoo siitä, miten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat informaatioympäristössä tiukasti yhteen. Se, että valtio seuraa kansalaisten mielialoja sosiaalisessa mediassa, ei ole perusoikeuksien kannalta yksinkertainen asia.

GDPR-asetus suojelee ihmisten oikeutta yksityisyyteen luoden sekä valtiolle että yrityksille rajoja henkilötietojen käsittelyssä. Mutta samaan aikaan on ymmärrettävä, että sosiaalinen media on ympäristö, jonka kautta tunkeudutaan tekemään yhteiskuntaamme vahinkoa.

Vuoden 2014 jälkeen Suomi on tehnyt valtavan urakan saattaakseen lakeja ja viranomaisten oikeuksia ajan tasalle. Nyt on aika miettiä, miten viranomaiset voivat olla valppaina kansalaiskeskustelun äärellä.

Edessä on nyt monin tavoin äärimmäisen epävarmuuden aikoja. Tämä tarkoittaa yhä useammin tilanteita, joissa tiedonjano on suuri, mutta tarjolla oleva tieto vähäistä. Niissä hetkissä on informaatiovaikuttamisen riski suurimmillaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Siksi juuri nyt on oikea aika paitsi kohentaa kansalaisten medialukutaitoa myös luoda valmiuksia pitää silmällä suomalaista informaatioympäristöä.

Janne Riiheläinen

tietokirjailija

Jarno Limnéll

sotatieteiden tohtori