Venäjän aloittama sota on virittänyt uuden keskustelun Suomen puolustuksesta. Suomettuneisuuden ajan mantra ”sotilaallinen liittoutumattomuus ja vahva itsenäinen puolustus” on painunut syvälle varsinkin vanhemman poliitikkopolven alitajuntaan ja vaikuttaa siitä huolimatta, että olemme jo neljännesvuosisadan olleet EU:n jäseniä.

Ukrainan sodan alettua maamme johto on rauhoitellut kansaa tutulla teemalla: Suomea ei uhkaa mikään, ja jos uhkaisikin, voimme luottaa maamme vahvaan puolustuskykyyn.

Puolustusvoimien hyvä ylläpito on tärkeä asia, mutta tuskin riittävä, jos joudumme suurvallan rajavaltiona sen seuraavaksi uhriksi.

Ukrainan tapaus kertaa vanhan totuuden: yksin ei ole hyvä olla.

On hyvä arvioida vanhoja doktriineja uudelleen.

Strateginen tavoitteemme tulisi asettaa korkeammalle, siihen, että maamme ei edes joudu sotaan. Paras tae tähän olisi liittyminen Natoon.

Nato on tuhansia työntekijöitä ja lukuisia demokraattisia maita käsittävä organisaatio, joka on vuosikymmeniä harjoitellut sodankäyntitaitoja kansainvälisellä areenalla. Natoon kuuluu kolme ydinasevaltiota ja se on niin vahva, että ei ole uskottavaa, että Venäjä lähtisi sotaan Natoa vastaan. Nato on vain jäseniään puolustava liitto, eikä se nytkään lähde sotilaallisesti puolustamaan Ukrainaa, joka ei liittoon kuulu.

Naton uskottavuutta kuvastaa se, että useat Neuvostoliittoon kuuluneista maista hakivat Naton jäsenyyttä heti itsenäistyttyään, vaikka Natoa pelkäävä Venäjä uhkasi jokaista Natoon pyrkivää jäsenyyden huonoilla seurauksilla. Niitä ei ole kuitenkaan liiemmälti nähty.

Ukrainan sota on luonut uuden tilanteen. Juuri nyt on oikea aika Suomenkin hakea Naton jäsenyyttä, mieluiten yhdessä Ruotsin kanssa. Se on hyvä tapa osoittaa Venäjän ampuvan itseään jalkaan luomalla hakemuksellemme motiivin. Mahdolliset hakemukseen kohdistuvat Venäjän vastatoimet hukkuisivat mitättöminä nyt alkaneen sodan mukanaan tuomaan pakote- ja vastapakotemassaan.

Markku Äärimaa

Turvallisuustieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja

Eero Joutsikoski

Turvallisuustieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja