Raision kaupungin uudessa strategiassa luvataan ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Se edellyttää tarpeeksi suurten yhtenäisten luonnontilaisten alueiden säilyttämistä.

Luonnossa elävien monenlaisten eläinten, kasvien ja eliöiden tärkeys maapallon hyvinvoinnille on ilmeinen. Monille eläimille on myös tärkeää yhteys metsäalueelta toiselle siirtymiseen ja siinä kuntien yhteistyö on tärkeää.

Luontoalueet ovat myös satsaus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Raision metsä- ja virkistysalueet tuovat mahdollisuuksia patikointiin, hiihtämiseen ja marjastamiseen ja lasten kanssa luonnossa olemiseen. Ne ovat asioita, joita ei voi korvata millään muulla asialla.

Raision pinta-ala on rajallinen ja sehän on ilmiselvää, että uudisrakentamiseen soveltuva maa on vähissä. Siis sellainen maa, jonka kaavoitus tonteiksi ei olisi uhka luonnontilaisille alueille ja lähiluonnon säilymiselle.

Tosin nykymaailmassa ei voida enää muutenkaan tuudittautua jatkuvan kasvun ideologiaan.

Toivoakseni Raision kaupungin kaunis strategia ei ole vain kauniita sanoja paperilla, vaan se muuntuu uuden todellisuuden hyväksymisen kautta ihmisten ja koko luonnon tarpeiden ymmärtämisen huomioivaksi toiminnaksi.

Merja Salo